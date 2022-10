El diputado del Partido Cívico Renovador (PCR), Miguel Ángel de los Santos Figueroa, anunció ayer su retiro de esa entidad política por desacuerdos con el Comité Político y con la dirección del partido.

Al agotar un turno previo en la sesión ordinaria de la Cámara de Baja, el congresista, que no explicó en qué consistió el disenso con la organización partidaria, se declaró diputado independiente y se puso a disposición del Pleno.



“En la vida suceden cosas que muchos lamentan y otras que no hay que lamentar. Firmemente, he tomado la decisión de desligarme del Partido Cívico Renovador por decisiones que no estuvimos de acuerdo hacia nuestra persona por el Comité Político y la dirección de ese partido”, manifestó el exmilitante del partido que preside Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna.



El diputado nacional prosiguió explicando a sus colegas: “Hacemos de conocimiento de ustedes que a partir de la fecha nos declaramos diputado independiente para su conocimiento y fines que consideren de lugar. Así es que muchas gracias. Estoy a la disposición de todos y que pasen muy buenos días”.



De los Santos Figueroa pertenecía al bloque parlamentario junto a los diputados Elías Wessin Chávez, Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC); y Miguel Alberto Bogaert Marra, Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS).



El PCR



El Partido Cívico Renovador es una organización política pequeña que junto a otros 17 partidos recibió el pasado año de la Junta Central Electoral (JCE) la suma de RD$100,832,000. En partes iguales tocaron RD$5,601,777.