En el Índice Global Firepower, que mide fuerzas armadas, la nación ocupa la posición 118 de 145 países

Haití sufre reiterados ciclos de violencia armada. Sus efectos son devastadores y las necesidades humanitarias alcanzan magnitudes semejantes a las de conflictos armados. El dramático escenario ocurre a pocos kilómetros de la República Dominicana, uno de los países con menor capacidad de defensa y de combate.



El Índice Global Firepower es un sistema que analiza cada año las fuerzas armadas de los países por la cantidad y variedad de equipos que poseen, tropas, recursos y alianzas, y mide la fuerza de los ejércitos de 145 países del mundo. Ese indicador ubica a República Dominicana en la posición 118 este año, la misma del período anterior.



Conforme al referido informe, el país tiene una población de más de 10 millones 647 mil personas, y cuenta con un personal militar de 90 mil hombres, 60 mil activos y cero reservistas (el estudio suma a las fuerzas paramilitares dentro del personal activo).



En el ámbito de la fuerza aérea, contabiliza 63 aeronaves, 8 aviones de ataque y 31 helicópteros. En la parte terrestre, dispone de 12 tanques, 2,050 vehículos blindados y cero artillería de cohetes. En tanto, en las fuerzas navales posee 34 naves y no registra portaaviones, destructores ni submarinos.



En síntesis, de los 53 indicadores analizados por Global Firepower, República Dominicana tiene 21 en nivel pobre, 15 en niveles justos, 7 en promedio, otros 7 en bien y tan solo 3 en categoría excelente.



El programa de investigación “El Reporte Especial”, bajo la conducción de Julissa Céspedes, analiza la situación a la luz de conocedores en temas de seguridad, defensa y soberanía.



Para la experta en Seguridad, Carolina Ramírez, la calificación que obtuvo República Dominicana se debe a varios factores, uno de ellos es que conforme a la Constitución, es un país no bélico, y que Santo Domingo fue declarada como Ciudad Internacional de la Paz. Además de tener recursos económicos limitados.



Desde su óptica, Haití, por el momento, no representa una amenaza militar para este lado de la isla.

“De que Haití es un tema de interés para la República Dominicana. Por supuesto que sí, claro que sí. Pero no necesariamente militar. De hecho, Haití ni siquiera tiene fuerzas armadas. Ahora, el hecho de que República Dominicana disponga de los recursos para mantener, fortalecer y aumentar sus capacidades militares, sus capacidades de defensa que van más allá de las militares y sus capacidades de seguridad nacional. Eso por supuesto que es saludable”, sostuvo.



Consultado al respecto, el exdiputado Pelegrín Castillo explica que la nación dominicana, en su doctrina de defensa y por mandato constitucional, tiene un enfoque esencialmente defensivo.



“El escenario que República Dominicana tiene que plantearse en su estrategia de defensa no es un conflicto militar convencional regular. Si a nosotros nos van a enfrentar, nos van a enfrentar con acciones desestabilizadoras dentro de un esquema de guerra asimétrica, de guerra irregular, de guerra híbrida. De hecho, yo estoy denunciando que el escenario que se está preparando en Haití, donde están fluyendo muchas armas, muchas municiones, muchos mercenarios, muchos equipos de comunicación, mucho dinero, es un escenario que busca avivar el fuego, la confrontación”, consideró.



Sostiene que República Dominicana ha sido antes de su independencia y después el país que más ha tenido que luchar en minoría, con desigualdad, a veces sin los medios necesarios.



Dijo que a pesar de tener todo en contra, el pueblo dominicano ha salido victorioso en conflictos bélicos como en la guerra de la Restauración, enfrentamientos más antiguos con potencias como Inglaterra y Francia.



“Nosotros no podemos pensar nunca en pasar a ser un país de intervención, de agresión a otro país, pero sí tenemos que tener una estrategia donde todo el que piense que puede venir a ocupar República Dominicana tiene que saber que se va a enfrentar con un escenario bastante conflictivo, de resistencia activa, que se puede dar a nivel del Estado o se puede dar espontáneamente”, señaló.

Carolina Ramírez, experta en seguridad.

País se quema en índice de potencia militar

En la clasificación de las potencias militares de la región de América Latina en los mejores cinco lugares están Brasil, Argentina, Colombia, México y en el quinto lugar Chile. Los peores cinco son ocupados por Belice, Panamá, El Salvador, seguido de República Dominicana y Nicaragua. República Dominicana se encuentra en el puesto número 64 por encima de 81 países, por tener un ejército que ronda los 60 mil militares. Global Firepower analiza los presupuestos anuales de gastos de defensa. La plataforma indica que el poder adquisitivo del ejército dominicano es de 630 mil 720 millones de dólares, lo que lo posiciona en el número 92 de los 145 países enlistados, superado con creces por Cuba, que ocupa el puesto 58 con inversiones que rondan casi los 3 mil millones de dólares.