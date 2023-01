Los intereses por las candidaturas municipales y congresuales complican las alianzas para las elecciones del 2024, tanto para los partidos de oposición como para el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM).



El PRM tiene una estrategia de conquista de alcaldes de los partidos de oposición con la promesa de que serán candidatos para seguir en el cargo en las elecciones municipales de febrero.



Desde la acera de la oposición, no se ve clara una estrategia de alianzas entre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP). En ese ajedrez, entran los partidos minoritarios que tienen intereses en candidaturas congresuales y municipales.



Para el partido de gobierno, resolver ese dilema es más fácil porque dispone de espacios en el Estado para dar premio de consolación a los que no pueda llevar en la boleta, para la oposición es un riesgo que podría impactar de manera negativa desde el desempeño en las votaciones municipales, hasta la presidencia y el Congreso.



La oposición correría el riesgo de perder aliados potenciales que podrían ser captados por el Gobierno si no los complace con las candidaturas locales.



A esa realidad se añade que si las candidaturas a la presidencia de la República no generan posibilidades de triunfo, ese hecho podría impactar aun más los proyectos para la Presidencia de la oposición.



El caso del Distrito Nacional es un espejo de lo que podría estar ocurriendo en otras demarcaciones del país. La plaza por la senaduría no está definida en ninguna de las tres principales fuerzas políticas.



En el PRM que tiene la senaduría se han despertado las aspiraciones porque supuestamente la senadora Faride Raful estaría en números rojos para retenerla en el 2024.



En el PLD, no hay todavía una figura definida para postularla y hasta ahora los nombres más sonoros son José Dantés, Guarocuya Félix y el diputado Gustavo Sánchez.



En la Fuerza del Pueblo no se ha definido quién entre Omar Fernández y Rafael Paz será postulado a la alcaldía y la senaduría. Igualmente, potenciales aliados de la organización como la Fuerza Nacional Progresista (FNP) estarían interesados en la plaza.



Ese partido habría condicionado el apoyo al proyecto presidencial de Leonel Fernández a la garantía de que esa organización aportará la candidatura a la senaduría de la capital.



En los pasados comicios de 2020, en alianza la FNP y la FP, postularon a Vinicio (Vinicito) Castillo que quedó en tercer lugar de las votaciones de la capital.



Proceso de elección



Las candidaturas y alianzas quedarán definidas este año, pues conforme a lo establecido en la ley 33/18 se determinan en octubre del año preelectoral.



Los partidos ya han integrado las comisiones de elecciones internas para trabajar las candidaturas locales aunque la campaña arranca oficialmente la primera semana de julio de este año conforme a la Ley de Partidos Políticos.



La elección de las candidaturas tendrá que hacerse respetando la cuota de género de más de 60% ni menos de 40% para hombres y mujeres.



También tienen que tomar en cuenta la cuota de 10% de candidaturas para jóvenes de 35 años o menos.

También entran en juego la reserva del 20% de las candidaturas a nivel nacional. Habría que ver si la modificación a la Ley Electoral trae cambios sobre esos aspectos.

Percepción que generará febrero impactará mayo

Los partidos, tanto el gobernante PRM, como la oposición, tendrán que jugar sus mejores cartas en las elecciones municipales de febrero por el impacto que tendrán para construir un discurso de triunfo para las presidenciales y congresuales de mayo. La estrategia del PRM, que ahora tiene la mayoría de las plazas municipales, es conquistar alcaldes de la oposición. Según algunos analistas ese enfoque tiene como negativo que algunos de los dirigentes del PRM que aspiran a cargos municipales quedarán afectados por la garantía de repostulación a quienes pasan a formar parte de ese partido. Hasta el momento, el PRM ha sumado más de 16 funcionarios municipales a sus filas. Los más afectados son el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). La Fuerza del Pueblo también ha perdido algunos representantes municipales, pero en menor medida. Para la oposición será vital lograr un acuerdo municipal para poder competir con el PRM, pero no está claro que el PLD y la FP se puedan entender. Algunos dirigentes connotados del partido morado, como Temístocles Montás, en las últimas semanas ha dado declaraciones contrarias a Leonel y su partido.