Al igual que en La Zurza el agua contaminada, aunque no se encuentra cerca del río Isabela donde se detectó la bacteria que causa la enfermedad, Villa Liberación, ubicado en la zona oriental tiene un problema con la potabilización del preciado líquido.



“Se estudió y es un problema del agua”, expresó el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, no obstante, manifestó que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) está trabajando para resolverlo.



Al participar en un operativo preventivo realizado en la comunidad, el funcionario señaló que solo con el correcto tratamiento de las aguas, se puede evitar que sigan apareciendo afectados tanto en la citada demarcación como en otros puntos del país.



En ese sentido, informó que junto al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) están haciendo un trabajo de clorificación para que la población reciba un líquido salubre.



“Si el agua está clorada se elimina cualquier tipo de bacteria”, expuso el galeno, quien aseguró que el referido proceso es clave para mantener bajo control la patología.



Agregó que el consumo de alimentos libres de contaminación también aleja la posibilidad de contagio, razón por la cual a través de la Dirección de Medicamentos, Alimentos y Productos del Consumo Humano (Digemaps), están vigilando los comercios y lugares de expendio de comida para asegurar la calidad de los productos en venta.



Trabajos de prevención



Las labores para combatir la afección diarreica en la zona comenzaron con la instalación de un hospital móvil donde se presta asistencia a los pacientes sospechosos, a quienes también se les practica una prueba de antígeno para confirmar o descartar el contagio.



Pero la carpa no solo está apta para el cólera, porque el personal de salud que labora allí brinda asistencia rápida a los que están afectados con otras condiciones, como a las personas que acuden con algún cuadro gripal.



En la barriada también se están haciendo operativos de vacunación casa por casa y para captar a los que tienen síntomas de diarrea, para tomarles muestras y definir qué es lo que está produciendo esa situación.



El doctor Daniel Rivera declaró que en los trabajados de promoción han visitado 1,300 casas y han notificado 22 casos diarreicos.

Los puntos donde se han detectado los casos

Con 47 casos confirmados, Villa Liberación lidera las comunidades con más contagios, superando a La Zurza que fue el primer lugar en notificar afectados con cólera a nivel local, porque la primera persona que el Ministerio de Salud Pública (MSP) identificó con la enfermedad la contrajo en Haití. Se trata de una mujer de 32 años que a mediados de octubre del año pasado fue asistida en un hospital de la provincia La Altagracia por tener el cuadro diarreico y otro de los síntomas que causa la patología. Villas Agrícolas, Capotillo y El Almirante son otros barrios que han reportado la presencia de infectados, al igual que San Carlos, Bánica y Elías Piña, pero los contagios de estas corresponden a nacionales haitianos que se enfermaron mientras estaban en el país vecino.