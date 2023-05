Email it

El Colegio Dominicano de Profesionales de la Enfermería (Codopenf), llamó una vez más al Gobierno a que asigne un aumento salarial para los miles de trabajadores del área.



En rueda de prensa, la presidenta del gremio, Bertha de la Cruz, propuso a las autoridades que el sueldo de las enfermeras y enfermeros que hayan cursado estudios superiores sea de 50 mil pesos, y que el de los auxiliares supere los 33 mil que devengan en estos momentos.



Manifestó que el salario que tiene actualmente dicho personal de la salud no es digno y ya no es suficiente, por el alza de la canasta básica familiar.



“Solo estamos pidiendo lo que nosotros nos merecemos, nada en particular sino que nuestro señor presidente Luis Abinader preste atención e invierta en enfermería”, expresó.



La gremialista también pidió al ejecutivo que otorgue una pensión más elevada a los enfermeros y enfermeras, y que ponga en retiro a quienes siguen laborando a pesar de que tienen más de 30 años de servicio.



Igualmente, planteó al Estado la necesidad de invertir en la capacitación y profesionalización del personal de enfermería, así como en la modernización de las infraestructuras hospitalarias para optimizar y transformar los servicios de salud.



De la Cruz informó que las demandas fueron elaboradas en el Congreso Nacional e Internacional de Enfermería celebrado el pasado fin de semana con profesionales locales e internacionales.



Declaró que en el encuentro también se discutió la elaboración de un nuevo modelo en los servicios de la citada área en República Dominicana.



Además, indicó que se habló sobre la importancia de la formación de sistemas de redes provinciales, locales, regionales y nacionales con la finalidad de actualizar a los enfermeros y enfermeras en los servicios para que su trabajo tenga mayor impacto comunitario.