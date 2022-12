Profamilia mostró preocupación por la derogación de la Orden Departamental 33-19, sin que el Ministerio de Educación señale el mecanismo para integrar una política de igualdad y equidad en esa dependencia.



Profamilia indicó que la Constitución dominicana en los artículos 8 y 39, contempla la igualdad y no discriminación como un derecho fundamental de la persona.



La institución consideró que al dar marcha atrás a una decisión para desarrollar una educación no sexista, en un ambiente de respeto a las diferencias, libertad y convivencia pacífica y sin estereotipos de género, el Minerd debe presentar alguna alternativa para responder a los mandatos de igualdad y equidad establecidos en la Constitución, en la misma Ley de Educación, No. 66-97, en la Estrategia Nacional de Desarrollo y en otras normativas nacionales.



“Los derechos humanos son progresivos por disposición constitucional, por lo que no se concibe un retroceso de este tipo. La Orden Departamental 33-19 declaró prioritaria la aprobación de una política pública para generar igualdad y equidad en el sistema educativo y acaba de ser derogada en violación a ese principio de progresividad”, enfatiza Profamilia.



Señala que “una política de igualdad y equidad en el Minerd es fundamental para atender, disminuir y erradicar la violencia escolar, que presenta unos índices escandalosos y es un obstáculo en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes para una ciudadanía menos violenta.



También representa una oportunidad de equidad para el 76.67% del personal docente del sector público que según datos del año escolar 2019-2020, son mujeres”.



Política de igualdad



Profamilia considera que se debe crear una mesa de trabajo multisectorial que acompañe la elaboración de una política de igualdad, para que esta sea un parámetro para medir y mantener el equilibrio entre hombres y mujeres, en línea con la prioridad del Gobierno de disminuir los niveles de violencia entre pares y de género en el país.



“Profamilia está en disposición en apoyar y aportar a este proceso, como lo ha hecho con otras instituciones que, en cumplimiento de la Constitución y normas nacionales, han adoptado políticas de igualdad de género propias”, dice la institución en una nota, donde añade que el Minerd y su personal docente son los responsables de forjar a la ciudadanía, en su función de valores.

Educar para la igualdad en comunidad educativa

Profamilia consideró indispensable una política integral que atraviese el Minerd y sus dependencias; los distritos educativos; las escuelas públicas y colegios privados, para que se eduque con y “para la igualdad de oportunidades, con herramientas para que la comunidad educativa, que incluye también a papá; a mamá y a tutores, logre crecer en armonía y respeto a los derechos humanos de la persona en todos los aspectos de la vida”.