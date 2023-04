El presidente de la República prohibió la entrada a territorio dominicano a 39 nuevos haitianos considerados una amenaza para la seguridad nacional.



Mediante la comunicación 09214, Luis Abinader, remitió los nombres de 39 personas al director general de Migración, Venancio Alcántara, con la instrucción de no admitirlos en el territorio nacional.



Entre los impedidos de ingresar a la República Dominicana figuran los ex primeros ministros Laurent Lamonthe y Evans Paul, así como el exsenador Youri Latortue.



La comunicación emitida después de la visita de la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman, con quien conversó sobre la situación haitiana, es el segundo comunicado que el jefe de Estado hace en ese sentido contra ciudadanos.



La primera vez fue en septiembre de 2022 contra Jimmy Cherizier alias Barbecue, líder de la pandilla 400 Mawozo, el ex primer ministro, Claude Joseph y otras once personas.



Esta medida dispone que las autoridades de migración, en aplicación del artículo 15 de la Ley General de Migración, núm. 285-04, y de su Reglamento de Aplicación núm. 631-11, han de impedir el ingreso al territorio nacional de los señores: Youri Latortue; Gracia Delva, Liszt Quitel, Rodolphe Jaar, Bredy Charlot, Kesner Normil, Evans Paul, Assad Volcy, Jean Tholbert Alexis, Victor Prophane, Laurent Salvador Lamothe y Richard Lenine Hervé Fourcand.



También de Rony Celestin, Gary Bodeau, Espérance Pierre, Charles Kiko Saint-Rémy, Sherif Abdallah, Arnel Belizaire, Salim Succar, Reynold Deeb, Nénel Cassy, Berto Dorcé, Antonio Cheramy (a) Don Kato, Steve Khawly, Frantz Cole, Jean Mardoché Vil, Fritz Désiré, Dieuné Day, Romel Bell, Wakin Pierre, Jhonson André (a) Izo, Manuel Saloman (a) Manno, Joselito Petit-Homme (a) Ti Makak, Carlo Petit-Homme (a) Ti Makak, Elan Luckson, Jermaine Stephenson (a) Gaspiyay, Albert Stevenson (a) Djouma, Julmé Ernst (a) Ti Greg y Woodley Ethéart (a) Sonson La Familia.



Base legal



El jefe de Estado justificó su accionar en lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución, texto que le faculta a prohibir, cuando resulte conveniente para el interés público, la entrada de extranjeros al territorio nacional.



Además, en cumplimiento de la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU que impone un conjunto de sanciones aplicadas a ciudadanos haitianos relacionados con la situación de violencia e inseguridad en Haití.

Canadá y Estados Unidos prohibieron

La instrucción del presidente se enmarca en una serie de medidas que el Gobierno ha venido tomando con el interés de proteger la seguridad de los habitantes de la República Dominicana.



Otros países de la región como Canadá y los Estados Unidos, también han prohibido la entrada de personas, entre ellas políticos y empresarios, que consideran han apoyado a las bandas criminales en Haití.