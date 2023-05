El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, mostró preocupación por el uso inadecuado de los símbolos patrios, en especial del Escudo Nacional, por parte de los poderes públicos.



Gómez expresó que en diversas instituciones públicas se mantiene una versión del Escudo Nacional que no corresponde a la establecida en la Constitución.



Puntualizó que la deficiencia consiste en que varios organismos mantienen la utilización de la cinta inferior roja bermellón, que contiene las palabras República Dominicana, con una orientación hacia abajo, cuando esta de estar en dirección hacia arriba, conforme a un decreto del Poder Ejecutivo de 1913 que oficializó ese símbolo, reforzado por el artículo 32 de la Constitución, que precisa las características del Escudo Nacional.



Citó que el Panteón de la Patria, a cargo del Ministerio de Defensa es uno de los organismos que persiste en un uso erróneo del referido emblema patriótico, cuya corrección se ha prometido su corrección pero hasta la fecha no se ha ejecutado el cambio.



Gómez mencionó también que el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) se comprometió hace tres años a realizar la modificación en la utilización correcta del Escudo Nacional, a través de la Facultad de Artes, sin embargo tampoco ha cumplido.



“La Ley 210-19 dio plazo para que se iniciaran las correcciones de lugar, lo que no se ha hecho. Y al no hacerse se está incurriendo en violaciones a la disposición legal, lo que no puede continuar”, aseveró el titular del Instituto Duartiano.



Indicó que el plazo otorgado por la referida legislación fue de 60 días.



“Esto lo que devela es el descuido total de los poderes públicos porque esto se reproduce en banderas nacionales con el escudo incorrecto, con el uso inclusive en el ámbito internacional”, dijo.



En otro orden, el también magistrado emérito del Tribunal Constitucional condenó que los monumentos patrióticos y plazas públicas del país no reciban las atenciones correspondientes, al asegurar que estas carecen de vigilancia, adecuada iluminación y mantenimiento.



Reiteró que el Instituto Duartiano continuará con su labor educativa con relación al uso correcto de la simbología patriótica haciendo nuevas impresiones de mayor tirada de la Ley, difundiendo por sus canales de comunicación y apelando a los medios para que colaboren con los esfuerzos de difusión.



Gómez ofreció las declaraciones durante una conferencia titulada “Duarte, Constitución, los símbolos patrios y su uso adecuado”, dirigida a comunicadores, periodistas y estudiantes de esa carrera, con el propósito de dotar a los presentes de conocimientos que favorezcan la formación en valores, el compromiso cívico, el respeto y el uso correcto de los símbolos patrios.



La actividad fue impartida en el Instituto Duartiano. Su realización contó con la coordinación del Tribunal Constitucional (TC), a través de su Centro de Estudios Constitucionales (CEC).



Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Laila Rijas Alfau, directora interina del CEC.