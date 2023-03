El abogado Francisco (Pancho) Álvarez reconoció ayer que la delación premiada por sí sola no es suficiente para que un juez emita sentencia condenatoria contra un funcionario acusado de presuntos actos de corrupción administrativa.



Pero aclaró que si se combina con otro elemento probatorio podría bastar para que el tribunal condene a un imputado.



Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes en horario de 7:00 AM a 9:00 AM, por el canal 37, Álvarez puso como ejemplo el caso del empresario Ramón Emilio (Mimilo) Jiménez, quien asegura haberle entregado RD$3,800 millones al excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.



“El delator premiado es un testigo válido. Es un tema de valoración de la prueba… si Mimilo dice aquí están los volantes del retiro del dinero y copias de los cheques a nombre de Gonzalo Castillo, entonces, ese testimonio ha sido corroborado con pruebas documentales, o con otros testimonios”, planteó.



El jurista indicó que de esa manera, la valoración de la prueba aumenta la probabilidad de que sea suficiente para producir una sentencia condenatoria.



Al preguntársele cómo podría incidir la falta de la auditoría que la Cámara de Cuentas le estaría practicando a la gestión de Donald Guerrero en el Ministerio de Hacienda, Álvarez declaró que una auditoría no es necesaria para condenar a los imputados, dado el cúmulo de evidencias y pruebas que hay en la presentación de medida de coerción.