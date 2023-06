Haití. El Gobierno negó ayer haber autorizado la instalación de una oficina canadiense en territorio dominicano para atender las necesidades de la Policía Nacional de Haití (PNH) como publicaron medios de comunicación de Canadá.



El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, publicó en su cuenta de Twitter que el Gobierno no ha discutido el tema.



“El Gobierno dominicano confirma que no ha discutido, acordado o concedido autorización alguna para la instalación en nuestro territorio de una oficina para coordinar apoyo a la Policía Nacional Haitiana, como indica una información de un medio canadiense”, escribió Alvarez.



Asimismo, el vocero de la Presidencia de la República, Homero Figueroa afirmó que el país no ha aceptado ni aceptará en el futuro ninguna iniciativa que afecte la soberanía nacional.



En un comunicado de prensa, Figueroa dijo que “como afirmara el Canciller, nuestro país no ha aceptado ni aceptará en el futuro ninguna iniciativa que afecte la soberanía dominicana”, manifestó.



El funcionario dijo que la política del Gobierno con respecto al tema se mantiene invariable.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá afirmó que República Dominicana estuvo presente en una reunión ministerial con socios claves, en la que se discutió la situación de seguridad en Haití.



Sin embargo, el comunicado de prensa compartido en la cuenta de Twitter de la embajada de Canadá en el país no explica dónde será instalada la referida oficina para apoyar a la Policía Nacional de Haití.



Célula de seguridad



La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, reiteró que continuará aprovechando sus importantes inversiones en Haití, mediante el establecimiento de una célula conjunta de coordinación de seguridad dirigida por su país.



“Esta célula buscará mejorar la coordinación y movilización de los esfuerzos internacionales en el área de asistencia de seguridad, trabajando en estrecha colaboración con la Policía Nacional de Haití (PNH), socios internacionales y las Naciones Unidas para fomentar un entorno sostenible para la paz y la seguridad a largo plazo en Haití. Canadá continuará sus esfuerzos, en coordinación con socios clave, para interrumpir las actividades de las pandillas armadas”, indica el comunicado a través del apoyo logístico, técnico y operativo con el apoyo de la PNH” indica el comunicado emitido por la Cancillería de Canadá.

República Dominicana participó en reunión

La Cancillería informó en Instagram, que el canciller Roberto Álvarez participó en la reunión virtual convocada por la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá. En el post se informa que junto al canciller, participó el viceministro de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Hugo Rivera. La embajada de Canadá en el país publicó en Twitter una foto de la videoconferencia donde se ve a Rivera en la casilla del canciller dominicano.