En cumbre resaltan los retos que deben enfrentar para conseguir la igualdad en los espacios de toma de decisiones

En la Segunda Cumbre Nacional de Mujeres Política 2023 con el tema “Liderazgo político por una representación paritaria” organizada por la Junta Central Electoral (JCE), las mujeres resaltaron los retos que se deben enfrentar para lograr la igualdad en los espacios de toma de decisiones, por lo que condenaron el patriarcado y la violencia en la política dominicana.



Patricia Lorenzo Paniagua, miembro del pleno de la JCE, tras reconocer que es aguerrido hacer política en el país y hay mujeres que se sientan rezagadas y con poca motivación para el ejercicio político, exhortó al sexo femenino a creer en que sí se puede y llenarse de valor, porque, según juzgó, si no están los espacios de toma de decisiones, entonces la mirada de la mujer no va estar en las políticas públicas.



“Necesitamos políticas públicas con mirada de mujer, para que tomen en cuenta la necesidad de ésta a la hora de desarrollar esas políticas”, indicó la coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género al ser abordada ayer por periodistas que asistieron al evento efectuado en el Hotel Sheraton Santo Domingo, a partir de las 9:00 de la mañana.



Sobre la participación de la mujer en los cargos públicos, la representante del pleno del órgano comicial expresó que en la Cámara de Diputados tienen más del 30%, y en la generalidad de los espacios de toma de decisiones están por debajo del 40%, que es el porcentaje mínimo que deben tener según la ley.



Recordó que la legislación precisa que debe ser no menos de 40% ni más de 60% para cualquier tipo de sexo. Agregó que la meta es llegar al 50%, que es la paridad.



La magistrada afirmó que el objetivo del evento es poder conseguir una mayor participación de la mujer para los comicios del año 2024 y dotarla de herramientas, para que puedan participar de una mejor forma, y conseguir los espacios en donde quieran estar.



En cuanto a las barreras que tienen que romper las mujeres dominicanas en la política, comentó que hay diversas, entre ellas la barrera de la violencia política, que hace que las mujeres se detengan; la barrera económica, ya que las féminas no tienen la misma fluidez económica que los hombres; y la barrera del cuidado de la familia, que hace que no puedan dedicar el tiempo que se supone que deberían a la política.



Frente a esto, cree que la sociedad debe romper con esos límites para que el sexo femenino pueda avanzar y estar también ocupando los espacios de toma de decisiones.



Patriarcado



María Gabriela Villafuerte Coello, jueza del Tribunal Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, afirmó que cuando las mujeres empiezan a salir al espacio público, se encuentran con las barreras patriarcales, con la imposibilidad de que se activen los mecanismos para poder utilizar todo lo que supuestamente tienen.



“Yo hablo de espejismo, de hipocresía igualitaria, porque son espejismos (…), de poder. Hay mujeres que temen al poder autónomo independiente, sin influencias”, ponderó la tercera expositora de la actividad mientras impartía su conferencia. Se preguntó si realmente la mujer bajo el poder se desempeña bajo nuevas estructuras de manera diferente o están replicando prácticas patriarcales.



Dijo que el patriarcado no quiere a la mujer, ni quiso que éstas tuvieran propiedad ni de sus propios nombres. Citó como ejemplo de ello que a ellas se les refiere como “fulana de”, “esposa de” y “madre de”, no así a los hombres.



Asimismo, explicó que hay preguntas que les hacen a las mujeres y no a los hombres, por ejemplo: “Dónde dejaste a tus hijos”.



La conferencista mexicana argumentó que la “patología patriarcal” se cuela en todos lados y asume que las mujeres no están capacitadas. Entiende que si la mujer no puede decidir en qué va a ocupar su vida, entonces no es libre.



“Los partidos políticos que ignoran la participación de las mujeres; eso se llama violencia. Cualquier cosa que invisibilice a las mujeres, se llama violencia”, apuntó.



Expresó que el patriarcado es un morder, y que ese morder quiere que las mujeres estén ahí, sujetas a hacer lo mismo. Detalló que esa es la idea del patriarcado, que las mujeres lleguen al poder, pero para que hagan y repliquen las cosas idénticas de la patología patriarcal, “y eso es lo que ellas no deben hacer”.



Villafuerte Coello comentó, además, que las mujeres en la política “no queremos la mitad del pastel”, sino un pastel nuevo, ya que, a su entender, “la mitad del pastel está podrida”. Ante esto cree que deben hacer sus reglas.



La magistrada dio estas declaraciones al impartir la conferencia: “Retos y obstáculos para el acceso a cargos de representación. Campañas políticas, acceso a medios de comunicación y propaganda electoral, la experiencia Mexicana”.



La actividad, además de contar con la participación de Patricia Lorenzo Paniagua y otros panelistas, asistieron también los miembros titulares del pleno de la Junta Central Electoral Rafael Vallejo, Dolores Fernández y Samir Chami Isa, así como el miembro suplente Freddy Ángel Castro.

Primeras conferencias impartidas en la mañana

La primera conferencia, titulada: “Cobertura de Medios de Comunicación en Campañas Electorales con Perspectiva de Género”, a cargo de Millizen Uribe, subdirectora/editora digital del periódico Hoy. Le siguió Deborah Galindo, representante del grupo Meta (Facebook, Instagram y Whatsapp), quien compartió informaciones contenidas en la “Guía enfrentando la violencia política contra las mujeres”, creada en conjunto con la JCE. Explicó que la guía nace como una herramienta para ayudar a las mujeres a “agarrar” el control de sus espacios digitales, para decidir la forma que quieren que las personas que le siguen y se comuniquen con ellas, lo hagan.

2024

Es el año en que las mujeres, a través de los comicios, procuran conseguir una mayor participación en la política.