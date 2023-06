Email it

El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional estableció ayer un calendario para avanzar la etapa preliminar del caso de corrupción administrativa denominado Medusa.



El juez Amauri Martínez fijó las vistas, que hasta la fecha se desarrollan con la lectura de la acusación del Ministerio Público, para los martes y viernes de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.



“En el día de hoy continuamos con la lectura de la acusación. Nos quedamos en la página 146 (de 12,275). La acusación no solamente va narrando los hechos, por la cual nosotros acusamos a todos estos imputados, sino que los hechos han ido acompañados de elementos de pruebas que dan certeza de cada uno de los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público”, explicó la procuradora de Corte, Mirna Ortiz.



La también coordinadora de litigación de la Pepca, sostuvo que el Ministerio Público ha cuidado de que cada uno de sus argumentos estén acompañados de deferencia a las pruebas que más adelante van a presentar ante el tribunal en contra de los imputados.



Los abogados que representan algunos de los imputados como el caso del Jean Alain Rodríguez, al finalizar la audiencia dijeron que el órgano acusador no ha presentado argumentos en contra del exfuncionario. “Es una novela basada solamente en exposiciones, sin evidencias que puedan sustentarse”, expresó Nelly Rivas.



En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante expediente de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas. El ex procurador general Jean Alain Rodríguez es acusado de dirigir el entramado de corrupción cuando estuvo al frente del Ministerio Público en el período del 2016 al 2020.