Destaca Fundación Sur Futuro es la gran institución de servicios hoy día gracias al respaldo de su esposo

Para doña Melba Segura de Grullón la vida junto a don Alejandro Grullón fue una constante enseñanza.



Afirma que sin sus orientaciones, la Fundación Sur Futuro no sería la gran institución de servicios que es el día de hoy.



Alejandro Grullón, además de mentor, fue el gran compañero que con su partida dejó un legado de unión familiar que se fortaleció aun más con su desaparición de la tierra. “Porque es que fue mi maestro, el que nos enseñó, nos dejó muchas cosas lindas como la unión de la familia, aun en su partida nos unió más. Me regaló a mi hija Alexandra. Y cada minuto del día yo recuerdo una lección de vida de Alejandro”.



Resalta que la muerte de don Alejando ha sido muy difícil de superar, “ha sido muy dura. Yo de verdad pensaba que cuando tú tienes una persona que tiene mucho tiempo enferma y que ya debe marcharse no pensaba que pudiera hacer tanta falta de tenerlo, aun fuera acostado en una cama. Eso a mí me llegó”.



Melba Segura de Grullón recuerda que el papel de don Alejandro Grullón para la creación de la Fundación Sur Futuro fue una guía imprescindible.



“Alejandro para mí, en lo que tiene que ver con la Fundación, lo veía y lo sigo viendo como la varita mágica del hada madrina. Era la persona que me vio con todas estas iniciativas y me decía muévete por aquí, muévete por allá”.



Prosigue que “siempre me decía dale forma. Entonces, me fue guiando a darle forma a todas esas cosas y las ganas de ayudar de llevar, cosas que desde el Cibao ya él lo tenía probado. Porque esa gente trabaja para ellos, pero trabajan para el país, un gran ejemplo es el Plan Sierra. Todos los cibaeños siempre están haciendo algo por el país”.



Recuerda a su esposo como el gran mentor: “Me ayudó, me hizo darle forma. La Fundación es lo que es hoy en parte gracias a Alejandro y a sus enseñanzas, porque él me forjó y me llevó. Me ayudó y me soltó como los muchachitos que tú estás enseñando a caminar y después me soltó. Se lo agradezco”.



20 años de la Fundación Sur Futuro



Durante una entrevista en el programa El Plato del Día por CDN Radio, la presidenta de la Fundación Sur Futuro dijo que los 20 años que lleva la organización trabajando por las comunidades del Sur han sido su gran oportunidad de contribuir con el mejoramiento de la comunidad donde nació.



“20 años de aprendizaje, de conocer a mi país, de que mi país me conozca, de conocer las necesidades, de conocer a ese pueblo pobre, llano, digno de mejor suerte, pero ¡con qué orgullo y con qué dignidad! Y yo me siento privilegiada de que yo estos 20 años haya pasado junto a Sur Futuro”.



Resalta que sus cortos 11 años de vida en la comunidad Monte Bonito, de Padre Las Casas en Azua, fueron los mejores de su infancia.



“Yo vengo del Sur, de una finca de café que se llama Monte Bonito, de Padre Las Casas. Los mejores recuerdos de mi vida los tengo ahí, viví hasta los 11 años. De ahí me llevaron a Puerto Rico y de ahí me trasladaron a Miami. Me llevé en mi corazón mi finca, mi gente. Venir todas las vacaciones a mi pueblo es la mejor época de mi infancia”.



Asimismo, resalta que la Fundación ha dejado huellas profundas y cambio de vidas en cada proyecto, pequeños y grandes. Y que uno de sus aportes más importantes es haber acabado con el conuquismo y promover la preservación del agua.



“Hemos dejado huellas, esas huellas van a seguir. Por ejemplo ya no existe el conuquismo en el Sur, producto del trabajo y capacitaciones. Como les puedo decir, por ejemplo hidroeléctricas, nosotros hacemos el trabajo de hidroeléctricas. Pero, hablar de hidroeléctrica en un pueblito al que nunca ha llegado la luz y llevar una hidroeléctrica pequeñita para 95 familias, eso les cambia la vida. No solo te lleva el agua, te lleva la comunicación”, señala Segura de Grullón.



Detalla que los programas que desarrolla Sur Futuro han cambiado la vida a agricultores, a mujeres, a niños y a las comunidades. “Cambio de agricultores, de hacer conuquismo a ser empresarios y mujeres a empresarias. Usted junta cuatro o cinco mujeres y les hace un invernadero y esas mujeres en un corte de ají, como dicen ellas, cogen 200 o 300 mil pesos. Te llaman y te dicen: ‘Doña Melba le cambié el plato a la casa, ya mi hijo está en la universidad’. Esos cambios que se ven de una vez”.

Su incursión en las redes sociales

Doña Melba ha decidido incursionar en las redes. Acaba de abrir su cuenta en Instagram (@melbasgrullon). En su perfil de esa red resalta “deseando construir un mundo mejor, basado en el respeto mutuo, el cuidado de la naturaleza, el amor y el perdón”. Dijo que tomó la decisión de entrar en el mundo de las redes por recomendaciones de su amigo el fenecido ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, a quien definió como un gran amigo y acompañante de las causas de preservación del medioambiente.