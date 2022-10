Email it

La advertencia hecha por el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, a quienes alteran la paz en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, no cayó del todo bien entre legisladores de distintos partidos políticos.

Los congresistas reprocharon la afirmación del titular del cuerpo del orden, quien dijo a los antisociales de la referida demarcación que ellos saben que él tiene los juegos pesados. Fue por esto que los diputados les exhortaron a aplicar las políticas de seguridad ciudadana y no hacer esos pronunciamientos.

Se refirieron al tema Juan Dionicio Rodríguez Restituyo (FA), presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados; Luís Gómez (PRM); Sonia Agüero (PLD); y Máximo Castro (PRSC). En tanto, el diputado Orlando Jorge Villegas (PRM) opinó distinto a sus compañeros.

Rodríguez Restituyo afirmó que la violencia no se combate con más violencia e indicó que la Policía Nacional y otras entidades tienen los medios para buscar acciones ejemplares contra la delincuencia.

“¿Van a salir a qué, a matar a todos los que ellos entienden que son delincuentes? No, eso genera más delincuencia y violencia. De hecho, este país está demasiado violento”, sostuvo el presidente del Frente Amplio.

Recordó que el presidente Luis Abinader le entregó un plan de reforma policial al ministro de Interior y Policía, Jesús –Chu- Vásquez Martínez; y al director de la Policía Nacional, el cual, según enfatizó, no ejecutaron. Frente a esta situación, el diputado les sugirió renunciar del cargo.

De su lado, Máximo Castro manifestó que hay funcionarios de la presente gestión que hablan bonito, pero sus acciones no se corresponden con sus palabras.

El reformista entiende que un director de la Policía tiene que socializar en algún momento con los delincuentes, “porque un jefe de la policía tiene que llegar hasta ahí, pronunciarse de esa manera de juego pesado, yo creo que no es elegante; en una situación como la que estamos viviendo nosotros”.

Demandan acción contra la delincuencia

El diputado oficialista Luis Gómez dijo que lo que esperaban de Then, no se está viendo. “Nosotros esperamos que él pueda actuar de acuerdo a como está la delincuencia, y donde quiera que haya un foco de delincuencia, la policía tiene que actuar, porque están para preservar el orden público, y para eso (Then) fue nombrado”, expresó.

Asimismo, Sonia Agüero ponderó que si el director de la Policía Nacional tiene los juegos pesados, como dijo, lo aplique, porque la delincuencia arropa a la República Dominicana y ya se parece a la de Haití, donde sus nacionales “toman las armas por sus propias manos”.

Falta culminar reforma policial

Contrario a la opinión de sus colegas, el diputado Orlando Jorge Villegas cree que las debilidades en la labor policíaca se deben a que aún no culmina el proceso de reforma.

Cabe resaltar que de acuerdo a la reunión del Consejo de Seguridad Nacional en el mes de noviembre se aplicará en Villa Mella el programa de seguridad ciudadana, «Mi País Seguro».