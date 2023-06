Email it

El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, expresó su postura respecto al tema del aborto, y señaló que favorece que la decisión quede a opción de la madre en casos de deformaciones congénitas o enfermedades incompatibles con la vida.



Sin embargo, dejó claro que la aprobación del nuevo Código Penal no puede detenerse debido a este asunto.



Durante una entrevista en Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes por el canal 37, el diputado de la República afirmó que comprende las dificultades que enfrentan las madres al tener un hijo enfermo y la necesidad de que el Estado brinde las condiciones adecuadas para su cuidado.



No obstante, al abordar el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo en casos de enfermedades incompatibles con la vida y la aprobación del Código Penal sin la inclusión de estas causales, Jiménez manifestó su preferencia por aprobar el Código, el cual contempla más de 90 nuevos tipos penales.



El legislador hizo hincapié en que, si se desea contar con un nuevo Código Penal, este debe aprobarse sin detenerse en el debate sobre las tres causales del aborto. Mencionó que los casos relacionados con estas causales no son tan frecuentes en los tribunales como otros delitos, como el sicariato o las muertes por intoxicación con bebidas alcohólicas.



Informó que la Comisión de Justicia trabaja en una ley para evitar la revictimización de las víctimas, lo que incluiría la posibilidad de que los jueces tomen testimonios sin que las mujeres violadas tengan que enfrentarse a sus agresores durante el juicio. Destacó que entre los nuevos tipos penales contemplados en el Código Penal se encuentra la penalización de la violación de órdenes de alejamiento y el cúmulo de penas.