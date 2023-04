El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) aprobó de manera definitiva que el voto y su escrutinio serán de manera manual, en tanto que se escanearán las actas para que los resultados se transmitan desde los colegios electorales.



Mediante la resolución no. 10-2023, se estableció el procedimiento para el voto manual y el escrutinio manual, la digitalización, el escaneo y la transmisión de los resultados desde los colegios electorales para las elecciones presidenciales, congresuales y municipales correspondientes al año 2024, sustituyendo la resolución preliminar no. 34-2022.



En ese sentido, la resolución indica que una vez contados los votos, la digitalización, el escaneo y la transmisión de los resultados se hará desde cada colegio electoral ubicado en los recintos electorales.



La JCE indicó que el objetivo de implementar esta resolución es que desde cada colegio electoral salgan las “actas cuadradas y que no salgan ni una sola acta descuadrada de los colegios electorales”, esto para evitar los descuadres que caotizaban a las Juntas Electorales.



El proceso de escrutinio será realizado por niveles, en consecuencia, después de la primera inspección para verificar que todas las boletas se encuentren en la urna que corresponde, las boletas no podrán abrirse hasta tanto comience el proceso de escrutinio correspondiente a cada nivel de elección.



La decisión se adoptó luego de socializar la propuesta de resolución con las organizaciones políticas y de realizadas audiencias públicas con ellas.



De igual modo, en virtud de la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral 15-19, por la vigente 20-23, el órgano electoral tuvo a bien, adaptar la propuesta de resolución a la norma vigente.