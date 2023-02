Dijo que trabajan con la cooperación de cinco organismos internacionales y en coordinación con partidos y la gente

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, dio plena garantía a la ciudadanía para que confíe en el éxito de las elecciones del 2024. “Este es un pleno que garantiza confianza, es un pleno que trabaja en equipo, cuando hay trabajo en equipo, y las diferencias y disidencias se debaten en el pleno: ese es un pleno que garantiza confianza”, subrayó.



Como prueba de que el órgano trabaja para garantizar el éxito de las elecciones informó que cuentan con la coopereación y asesoría de cinco organismos internacionales.



La Organización de Estados Americanos (OEA), La Fundación Internacional de Sistemas Electorales (Ifes), la Unión de Organos Electorales (Uniore), Idea Internacional y el Centro de Promoción de Asesoría Electoral (Capel).



Adicionalmente, para garantizar la confianza en los resultados de las votaciones, dijo que trabajan activamente en coordinación y consulta con los partidos políticos y que además integrarán a la ciudadanía. Aseguró que el proceso electoral del 2024 no solo será diáfano, también “libre, con inclusión y con niveles de igualdad”.



El presidente de la JCE partipó en la entrevista especial de elCaribe y CDN.



Jáquez argumentó que el pleno tiene muy claro lo que tiene que hacer para ganar confianza, legitimidad e independencia. “Siempre he dicho que la independencia es un carácter, es una forma de actuar, nadie es independiente porque lo diga la Constitución, porque lo diga la ley, es porque tú tienes una forma, un carácter, eso es intrínseco”, sostuvo.



Sobre la legitimidad explicó que es el apego a los valores democráticos y ser coherente. “No es que diga una cosa hoy y mañana, porque es otro partido político, diga otra, y la confianza se gana, y eso es un proceso”, subrayó Jáquez.



Amplió sobre las medidas que está tomando la JCE para ganarse la confianza de la población en el resultado de las elecciones. “Nosotros, previendo debilidades, desde el punto de vista de la ciberseguridad, desde el punto de vista de la seguridad de la información, desde el punto de vista de la integridad electoral y de la institucionalidad como proceso de calidad, la JCE suscribió un acuerdo con la OEA en 2021”, agregó.



Detalló que ese acuerdo es para lograr tres certificaciones. “Tenemos una consultoría para lograr la certificación de la norma ISO en cuatro aspectos, primero la 9001 que es la de calidad; la 54,001 que es la ISO electoral, que son los estándares de calidad electoral a nivel mundial, y la ISO de ciberseguridad que son las que evitan fraudes, y las que protegen no solo la seguridad electoral, sino la seguridad del registro civil y de la cédula de identidad y electoral”, expuso.



El presidente del órgano electoral informó que como medida para lograr éxito en el montaje de las elecciones de febrero y mayo de 2021, la pasada semana inició el proceso de certificación de esas y que el avance en ese sentido será anunciado en el centenario de la fundación de la JCE, el 12 de abril de este año.



“Vamos a anunciar que es el primer órgano de Latinoamérica, por no decir del continente americano, certificado en cuatro normas ISO, Iso calidad, Iso electoral, Iso seguridad de la información e Iso en ciberseguridad”, expresó.



Sobre la confianza que debe tener el procedimiento de votación, Jáquez dijo que la JCE logró un acuerdo con la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (Ifes) y un acuerdo con la Unión de Órganos Electorales (Uniore) y consultores de esos organismos.



“Ya tuvimos aquí anteriormente acuerdos con Ifes y lo vamos a renovar ahora, en los próximos días vamos a tener un acuerdo con Capel (Centro de Asesoría y Promoción Electoral), vamos a tener acuerdos con Idea Internacional y desde luego continuar la colaboración que hemos tenido con la OEA, con esto lo que buscamos es legitimar y dar esos pasos de confianza”, afirmó.



Consideró que el soporte de esas entidades internacionales agrega valor a los procesos de confianza y legitimidad que la JCE quiere lograr. Adicionalmente, dijo que la JCE trabaja de la mano con los partidos y agrupaciones políticas.



“Cada paso que damos tenemos reuniones permanentes con las direcciones de informática y las direcciones de Elecciones y por ejemplo, el voto en el exterior cuando corresponde, también la dirección de fiscalización y nuestros técnicos se reúnen con los técnicos de los partidos políticos”, explicó Jáquez.



El presidente del órgano comicial dijo que otro factor que influye para que haya confianza es que quienes trabajarán en los colegios y el montaje general de las elecciones, es gente del pueblo.



“No tendrán una participación pasiva, será activa; la confianza no es solo de la Junta como cuerpo, es que la JCE está integrando a la comunidad para este proceso, con los ojos abiertos y con las recomendaciones de los partidos políticos y de los organismos internacionales, ese es el soporte de toda la confianza”, sostuvo el presidente de la JCE.



Román Jáquez puntualizó que la desconfianza en el órgano electoral proviene de los partidos políticos

El presidente de la JCE fue insistente en cuanto a la transparencia que caracteriza a la actual administración del órgano electoral. “Cuando tú te abres para que te evalúen y te miren eso significa que no tienes nada oculto; cuando tienes una puerta de cristal es porque no tienes nada que ocultar, cuando tienes una puerta sin llavín, sin seguro para que todo el mundo entre, es porque no tienes nada que ocultar”, subrayó el presidente de la JCE.



Si un dirigente de partido lo quiere ver, en 15 minutos lo atiende



El presidente de la JCE afirmó que sostienen reuniones permanentes con los representantes de los partidos políticos y que el pleno ha estado disponible cada vez que un partido lo ha solicitado.



“La JCE es un órgano transparente, la gestión son las personas y la JCE tiene su pleno y se ha caracterizado porque las reuniones se hagan; un solo partido ha mandado una comunicación para una reunión, los demás escriben por WhatsAPP o me llaman”, afirmó.



Dijo que si la solicitud de reunión es con él en calidad de presidente, al solicitante le toma menos de 15 minutos y que si es con el pleno, una hora. “Ninguna reunión ha sido por escrito, ahora se hacen solicitudes y la JCE, las acoge, esta es una JCE totalmente abierta, tiene las puertas abiertas y el que quiere ir, va y toca”, reiteró Jáquez.



Reformas por ciclos



El presidente de la JCE llamó a la ciudadanía a que se acostumbre a que las reformas electorales son permanentes y que se hacen luego de cada ciclo electoral.



Expresó que en los procesos electorales se detectan las fallas y que por eso necesario hacer siempre nuevas reformas.



“Usted va a la mayoría de países latinoamericanos y del mundo y después que termina un proceso electoral surgen algunas reformas, no integrales pero si son importantes porque vienen a fortalecer el próximo (proceso electoral)”, sostuvo Jáquez.



Dijo que la propuesta de cambio a la ley del Régimen Electoral recoge las debilidades que ocurrieron en los comicios del 2020. “Yo creo que después del 2024, debe revisarse porque esto es cíclico y no hay que esperar 20 o 30 años para hacer una reforma electoral, las reformas electorales son cíclicas”, aseguró.



Manifestó que retrasar las reformas estanca los procesos electorales y que a veces los cambios tienen que venir de sentencias emitidas por los tribunales.



Nuevos partidos



El presidente de la JCE informó que al cierre del plazo para las elecciones municipales, unas 27 organizaciones han presentado solicitudes para el reconocimiento como partidos políticos.



“El que cumpla los requisitos se le reconoce y el que no cumpla no se le reconoce”, expresó sobre las posibilidades de que haya nuevos partidos de cara a las elecciones del 2024 y se sumarían a las 29 ya existentes.

No habrá debates si no van todos los candidatos

El presidente de la JCE sostuvo que debido a que no ha sido posible aprobar los debates electorales obligatorios, a la JCE se le complica organizarlos porque si alguno decide no asistir sería una competencia desleal. “Si la JCE va a motivar debates, en mancomunidad con la academia, de la sociedad civil, y sobre todo no imponerlo a los candidatos porque si uno no va, haríamos mal como JCE si dos de cuatro no van, entonces quedarían en una competencia desleal con relación a los que sí asisten”, explicó. Dijo que los debates electorales organizados por el órgano electoral tendrán sus dificultades porque no puede beneficiar a unos sí y otros no, y la JCE debe ser imparcial.

27 solicitudes

El presidente de la JCE dijo que al cierre del plazo para el reconocimiento de nuevos partidos, hay 27 solicitudes..