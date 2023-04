La muerte por varios disparos de la influencer Chantal Jiménez, el Sábado Santo, a manos de su expareja, Jensy Graciano, ha conmocionado a la sociedad dominicana, generando un debate sobre la eficacia de las órdenes de alejamiento en República Dominicana.



La joven fue asesinada de un disparo en un hecho ocurrido en la Urbanización Fernández del Distrito Nacional, y su matador luego se suicidó.



Días antes, el Miércoles Santo, se produjo un atentado contra la comunicadora por parte de su expareja sentimental Jensy Graciano, quien motivado por los celos, le disparó en un pie a la joven, según narró su padre, Roque Jiménez.



“Ella se le tiró de la guagua para que no la matara”, dijo Jiménez, al narrar el incidente.

Reveló que luego de eso, se interpuso una querella en contra de su ex yerno y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste dictó una orden en contra de Graciano, que fue detenido ese día en un destacamento de Manoguayabo, pero fue dejado en libertad. También le devolvieron el arma de fuego con la que segó la vida de Chantal.



El padre de la víctima admitió que había convencido a su hija para que retirara la querella que pesaba contra el matador, con quien según afirmó le unía un gran vínculo.



“Yo le dije a mi hija que retire la querella porque él me dijo que se alejaría, pero me engañó y me la mató”, declaró a los medios de comunicación.



En su último mensaje colgado en su cuenta de Instagram, Graciano, expresó “las despedidas son sólo para aquellos que aman con sus ojos. Porque para los que aman con el corazón y el alma, no existe eso de la separación”.



La muerte de Chantal Jiménez y el suicidio de su verdugo impactó en la sociedad dominicana, sobre todo en el mundo del entretenimiento. Figuras como Wason Brazobán, Carlos Durán, Cheddy García, Miralba Ruiz y Natti Natasha, entre otros, lamentaron el hecho a través de sus redes sociales.



Órden de alejamiento



La exvicepresidenta, Margarita Cedeño, pidió a la sociedad realizar un análisis del caso, así como también exigir las medidas necesarias para que las órdenes de alejamiento funcionen.



En ese orden, el exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, opinó que el hecho demanda que el Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional, implementen acciones correctivas que garanticen la efectividad de la orden de protección y las medidas de coerción impuestas a los agresores para garantizar la vida de las víctimas que les denuncian.



“Sugiero que, el juez que impone la medida de coerción designe al comandante del destacamento policial más cercano a la víctima para que vigile el cumplimiento por el agresor de las prohibiciones que se le imponen de molestar, acercarse o amenazar a la víctima” dijo Hernández Peguero.



En ese sentido, la Asociación de Psicólogos de la Salud (Asopsalud), se puso a disposición del Gobierno para la creación de políticas públicas que ayuden a prevenir los feminicidios.



La presidenta del gremio, María de los Santos, sostuvo que los profesionales de la conductas son herramientas fundamentales para prevenir estos hechos que cada año enlutecen a decenas de familias dominicanas.