El presidente Luis Abinader reivindicó ayer la postura de su Gobierno de buscar una mejoría de las condiciones de vida de los trabajadores a través de un aumento salarial real y anunció que está instruyendo al ministro de Trabajo para que en los próximos días convoque el Comité Nacional de Salarios (CNS) con el objetivo de lograr un aumento en los salarios del sector privado.



El mandatario expuso que el alza que debe producirse en el seno del Comité Nacional de Salarios, “esté por encima de la inflación acumulada desde el último aumento”, que fue realizado en agosto del 2021.

“Estoy comprometido con aumentar el salario real de los trabajadores dominicanos”, dijo el presidente en su comparecencia ante el Congreso Nacional para rendir cuentas de las ejecutorias del Gobierno durante el pasado año 2022. Una parte de su extenso discurso la dedicó al tema del empleo, reducción de pobreza y salarios.



Jóvenes con empleo



Destacó que “hoy podemos anunciar con orgullo que tenemos la mayor cantidad de jóvenes con un empleo formal de la historia. Ahora bien, no es solo tener más empleos, sino también que las condiciones de estos sean más favorables para los trabajadores y sus familias”, argumentó.



Recordó que cuando asumió el Gobierno en agosto del 2020: “Nos encontramos con una realidad difícil: salarios muy deprimidos y una importante brecha entre el salario nominal y el salario real, esto es la cantidad de dinero que gana un trabajador y el costo de la canasta básica”.



Sin embargo, agregó, “esta situación de décadas no es fácil de revertir y menos en las circunstancias tan complicadas que encontramos a nuestra llegada al Gobierno”. Aseguró que en apenas dos años, su gestión ha logrado aumentos para los salarios mínimos, de 24.20 % para el sector privado no sectorizado, de 23 % para el sector turístico, un 21% para el sector zonas francas y 24 % para el sector construcción, albañiles, varilleros, electricistas y afines, mientras que para los trabajadores del sector agrícola, a los operadores de máquinas pesadas se les hizo un aumento de un 62%. “Y para el sector azucarero, un aumento de 99.4%”, precisó.



Dijo: “Unos jóvenes economistas amigos me enviaron una propuesta para un nuevo índice que se introduzca en las discusiones políticas – económicas del país”, haciendo una analogía con el famoso “Big Mac Index” de la revista The Economist, en referencia a la hamburguesa de McDonald, que compara el poder adquisitivo entre monedas de diferentes países.

200 mil dominicanos aumentaron ingresos

El presidente Abinader también trató el tema de la pobreza monetaria general en República Dominicana, y dijo que “a pesar de las secuelas de la pandemia y la inflación internacional, 200,000 dominicanas y dominicanos incrementaron sus ingresos para salir del nivel de pobreza el pasado año”.

“Este comportamiento fue resultado del buen desempeño de la economía dominicana durante el año y del aumento del empleo”, aseguró