Washington. Estados Unidos urgió a empresas productoras de azúcar en la República Dominicana a “tomar más responsabilidad” para remediar las violaciones a los derechos de los cañeros en ese país caribeño -principalmente los de origen haitiano-, que incluyen explotación infantil y trabajo forzado, dijo Thea Lee, subsecretaria de Trabajo adjunta para Asuntos Laborales Internacionales.



En su séptimo informe sobre el sector azucarero dominicano, el Departamento de Trabajo de EE.UU. calificó en septiembre pasado de “escandalosas” las condiciones de trabajo y las violaciones a los derechos de los cañeros, inclusive abusos en salarios y horarios, viviendas inadecuadas, estatus legal precario y otras posibles violaciones a los derechos laborales.



“No se trata de una compañía en particular sino de encarar los problemas que por muchos años hemos visto. Hemos estado en contacto con los gremios de los trabajadores, con el Gobierno dominicano y con las empresas de la industria del azúcar”, dijo Lee.



“Desde 2009 la industria azucarera dominicana ha estado en la lista por los problemas de trabajo infantil y trabajo forzado. Es un problema de todo el sector”, añadió.



La funcionaria estadounidense explicó que la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB) a su cargo ha contactado a las empresas estadounidenses que son en parte propietarias de la Central La Romana, una de las tres compañías que producen y exportan azúcar en la República Dominicana, y con las otras dos, las cuales “deben tomar más responsabilidad por las condiciones de trabajo”.



“El problema central es la situación de los trabajadores haitianos, ya sea los migrantes o los descendientes de haitianos en la República Dominicana”, apuntó Lee refiriéndose al hecho de que esos inmigrantes y sus hijos no son reconocidos como ciudadanos dominicanos y que, por carecer de documentos legales, quedan expuestos a los abusos de los empleadores.



Por otro lado, Estados Unidos invertirá tres millones de dólares en un proyecto destinado a encarar añejos problemas en la industria azucarera dominicana y aumentar la capacidad de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales y de vida.



La financiación es para la firma Impactt Ltd., una consultora fundada en 1997 y con sede en Londres (Reino Unido), especializada en derechos humanos, normas laborales y “comercio ético”, y que cita en su página programas en Estados Unidos, Bangladesh, China, Malasia e India. Trabajando con la sociedad civil, el proyecto, que se extenderá hasta fines de 2026.