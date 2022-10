Villa Mella. Residentes del sector Mata Los Indios en Villa Mella, Santo Domingo Norte, manifestaron a elCaribe que no han presenciado las patrullas policiales como medidas preventivas, anunciadas por el vocero de la Policía Nacional (PN), Diego Pesqueira, mediante una reunión con presidentes de juntas de vecinos que sostuvo en el sector Vista Bella a mediados de esta semana.



‘’Hoy no he visto ninguna patrulla policial, los primeros días del hecho de sangre sí habían muchos policía, parecía que el palacio se trasladó aquí pero hoy no están patrullando’’, afirmó Maria Rosa, residente en el referido sector.



En ese orden, Pesqueira ofreció una conferencia de prensa acompañado del coronel Marrero, encargado de la dotación policial en el referido municipio.



“La comunidad, se encuentra en total calma, en paz y con una vigilancia reforzada por parte del personal de la PN que quiere garantizar la prevención e integridad de cada uno de los ciudadanos, vamos a incrementar los patrullajes y los motorizados’’, manifestó Pesqueira.



Los munícipes de la comunidad Mata Los Indios sienten temor en sus propias viviendas, en especial por varios audios que circulan en las redes sociales, los cuales comenzaron a difundirse en la víspera del velatorio de Víctor Manuel Martínez, alías El Muñecón, uno de los tres muertos en el colmado El Nuevo Mundo en Villa Mella.



“Hay un reguero de notas de voz de amenazas, aquí la gente estamos atemorizados. Nos dicen que nos van a asaltar y a los que estén en el medio los van a matar. Sería bueno que las autoridades pongan atención a ese asunto’’, manifestó Wilson Soto, colmadero.



Incertidumbre



Soto puntualizó que antes cerraba su colmado a la 12 de la noche, pero dada la incertidumbre, en estos momentos ha estado cerrando a las 9 de la noche. Agregó que a esa hora no hay personas en la calle por la inseguridad.



A la par con los audios que circulan en Los Guaricanos, supuestamente fue asesinado un joven presuntamente hijo de un capo de la droga conocido como Caco, en represalia por la muerte de El Muñecón.



Sin embargo, el capitán policial Gómez, responsable de la Dirección Central de Investigación de ese lugar, manifestó que en ese sector no han ocurrido hechos de sangre en las últimas horas, aunque dijo que la dotación fue notificada de un incidente, de un conflicto en el que un individuo le prendió fuego a otro y le causó posteriormente la muerte.

Reducen horario de expendio de bebidas

El Ministerio de Interior y Policía redujo de manera temporal desde este sábado el expendio de bebidas alcohólicas en Santo Domingo Norte, para contrarrestar los disturbios provocados por bandas que afectan al municipio y garantizar la tranquilidad. La medida prohíbe el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en todo establecimiento comercial de lunes a domingo desde las doce de la madrugada hasta las ocho de la mañana en el municipio .