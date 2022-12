Email it

Santo Domingo, RD. – La prestigiosa Revista Forbes reconoció el papel y la influencia de las 50 mujeres más poderosas de la República Dominicana, lista en la que incluyó a la abogada internacionalista, Angie Martínez, diplomática de carrera y actual Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Dominicana en Jamaica.

Forbes República Dominicana reconoció el papel de 50 mujeres dominicanas líderes, quienes gracias a su trabajo y dedicación, generan un impacto positivo en la sociedad,

constituyendo ejemplo de inspiración para futuras generaciones, declaró la revista.

El listado de mujeres poderosas de Forbes es mundialmente reconocido y ha sido realizado en unos 60 países del mundo.

La selección es hecha por el equipo editorial de Forbes, con asesoría de expertos en diferentes áreas, usando la misma metodología usada por la casa matriz de Forbes, quienes se basan en criterios de visibilidad, medios, impacto y esferas de influencia.

Las mujeres líderes del listado dominicano forman parte de diferentes esferas de la vida pública del país, del sector privado y empresarial, de la comunicación, del derecho, la diplomacia, la tecnología, el arte, el deporte y la cultura.

La embajadora Angie Martínez felicitó la iniciativa y agradeció a los ejecutivos de Forbes Dominicana por el reconocimiento «Felicitamos a la Revista Forbes por celebrar y visibilizar los logros de nuestro género, pues sólo así seguiremos avanzando juntas en esta lucha por abrirnos espacios en la sociedad. Me siento muy orgullosa de representar a la mujer dominicana, muy especialmente a aquellas que no necesariamente han tenido las mejores oportunidades para desarrollar su máximo potencial, pero que a base de disciplina, voluntad, capacidad y méritos han ido creciendo y ganándose un espacio en la sociedad dominicana. Mis padres siempre se preocuparon por darme lo más importante, amor, educación y valores. Todo lo que he alcanzado en la vida ha sido a puro pulso y fruto de mucho esfuerzo».

La abogada internacionalista afirmó que existen muchos desafíos con relación a la igualdad de género «Las mujeres estamos cambiando el mundo. Cada día somos más las que ocupamos posiciones de liderazgo, pero no es suficiente. Debemos seguir trabajando para aumentar la representación política de las mujeres a todos los niveles, hasta conseguir la paridad de género. El mundo necesita más mujeres en todas las mesas en donde se tomen decisiones. Es crucial que las políticas públicas y los marcos legales tengan una perspectiva de género que garanticen a las mujeres las mismas oportunidades de desarrollo económico y de empoderamiento que la que tienen los hombres en nuestros países».

«Para mi una mujer poderosa es aquella que es capaz, a pesar de las limitaciones impuestas por nuestras sociedades, de romper el famoso ‘techo de cristal’, de ser resiliente, abrirse camino, trascendiendo y ejerciendo un liderazgo femenino que le permita asumir el verdadero lugar que por derecho, capacidad y méritos le corresponde en la sociedad, impactando y generando cambios positivos en los respectivos espacios en los que le toque vivir. Una mujer poderosa es aquella que con amor, empatía, sensibilidad y humildad agrega valor a su alrededor y compromete otros a sumarse a la construcción de un mejor país y de un mundo mejor.»

Quién es Angie Martínez.

Angie Shakira Martínez Tejera nació el 18 de mayo de 1978 en Santo Domingo, República Dominicana. Cuenta con una experiencia acumulada de más 19 años como servidora pública del Ministerio de Relaciones Exteriores, con una hoja de vida orientada a los resultados y caracterizada por la excelencia y la entrega en el trabajo. Fue la encargada de negociar importantes acuerdos de colaboración…