Email it

La Cámara de Diputados y el Senado de la República buscan un acuerdo respecto al proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Ley 15-19), aprobado en primera lectura por el pleno senatorial en la última sesión.



Así lo indicó ayer Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara Baja, quien reveló que ha sostenido comunicación con Ricardo de los Santos, titular de la comisión especial del Senado apoderada de la pieza, a fin de lograr que salga una iniciativa de mutuo entendimiento.



“Estamos propiciando un consenso entre los actores de la Cámara de Diputados y el Senado de la República”, sostuvo.



En ese sentido, detalló que los pasos que se han dado son positivos, y que se han incluido “importantes mejoras” en la normativa de ley que cursa en la Cámara Alta.“



“Les adelanto que con la versión estamos cerca de lograr si no un consenso, un entendimiento con esa importante ley, que no tengo ninguna duda de que fue el motivo principal por el cual se convocó a esta legislatura extraordinaria”, manifestó el congresista.



Dijo que ha estado en conversaciones con algunas bancadas para ver de qué manera se dará seguimiento al proyecto a fin de que se mejore y cumpla con las expectativas mínimas del país sobre ley electoral. De ser así, según subrayó, estarán claros de ver si podrían aprobar o no la versión que sancionó el Senado”.



Respecto al tope de campaña, uno de los puntos neurálgicos más discutidos, Pacheco expresó su preocupación, sin embargo, adelantó que se valoran recomendaciones planteadas por los congresistas.



Senador Ricardo de los Santos confirma la búsqueda de consenso



El presidente de la comisión especial del Senado apodera del proyecto de reforma a la Ley 15-19 confirmó que existe un buen ánimo entre ambas cámaras “para considerar sentarnos y hacer una revisión completa sobre la pieza”.



Ricardo de los Santos señaló que por esa razón la pieza fue conocida “en una discusión”, y está pendiente de ser votada en segunda discusión, en una semana, para en ese tiempo armonizar las diferencias que se puedan.



“Y, si se entiende que hay algo que se pueda corregir, recuerden que dije en el Pleno que en todo lo que interviene lo humano siempre hay posibilidad de que sea perfectible, si se entiende que hay que hacerle unos ajustes, pues se hacen”, enunció.



Asimismo, aclaró que “apenas” ha tenido conversaciones con Alfredo Pacheco vía telefónica, pero reiteró que “estamos en la mejor disposición de ánimos de sentarnos”.

Se sometió en la Cámara Baja como alternativa

Sobre el proyecto de ley de régimen electoral que sometieron el pasado viernes en la Cámara Baja los diputados Julito Fulcar y Pedro Botello (voceros de la bancada del PRM y PRSC), y del cual informó elCaribe al día siguiente, Alfredo Pacheco dijo que se hizo “por si en el Senado no se daban los acontecimientos que se han ido dando”. Dijo: “De todos modos la tenemos ahí, como una alternativa para que si no se dan los consensos, trabajemos con eso”.