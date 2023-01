Los diputados Julito Fulcar y Pedro Botello, voceros de las bancadas del PRM y PRSC, respectivamente, reintrodujeron ayer el proyecto que busca modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Ley 15-19).



Esto sucede a sabiendas de que el senador reformista Ramón Rogelio Genao junto al perremeísta Alexis Victoria Yeb reintrodujo la pieza en la Cámara Alta el pasado miércoles. Misma que fue tomada en consideración por el pleno senatorial y remitida a una comisión especial.



Esto significa que en el Congreso Nacional cursan dos proyectos de ley orgánica de régimen electoral, y ambos sometidos por legisladores de los referidos partidos.



La iniciativa de ley de régimen electoral fue sometida el 05 de abril del 2022 por la Junta Central Electoral (JCE), vía el Senado, no obstante, perimió pasada las 11:59 de la noche del jueves 12 de enero del 2023.



Cámara de Diputados conocería proyecto de régimen electoral



El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, explicó que el órgano parlamentario a cargo se abocará a conocer el proyecto de reforma a la Ley 15-19 y otras normativas que sancionó el Senado de la República.



“Vamos a ver lo que ha hecho el Senado, que ha estado sesionando durante esta semana, y entonces nosotros pasaremos revista, conoceremos paralelamente la ley electoral; una nueva ley que aprobó el Senado, que crea el mecanismo para la distribución de los bienes que se incauten producto de la Ley de Extinción de Dominio; la ley de facturación electrónica de Impuestos Internos y otras importantes iniciativas”, sostuvo, entrevistado por la periodista Carolina Lorenzo en la Feria Internacional de Turismo “Fitur 2023”, que se realiza en España.



Pacheco reiteró que a pesar de que se convocó la legislatura extraordinaria, en la Cámara “casi no quedaron temas” pendientes, debido a que, según señaló, fueron conocidos en las sesiones de diciembre pasado.



Soraya Suárez dice que habrá nueva ley del régimen electoral



La secretaria del bufete directivo de la Cámara de Diputados, Soraya Suárez, desmintió que el Partido Revolucionario Moderno no quiera que se apruebe el proyecto de reforma a la Ley de Régimen Electoral.



La integrante de la comisión especial que estuvo apoderada de la legislación, aseguró que en la entidad oficialista hay voluntad política para ello, además de que ese proyecto sería acogido en esta está legislativa extraordinaria.



No obstante, aclaró, que de no ser posible conocerla antes del 15 de febrero, la pieza podría ser tratada en la primera legislatura ordinaria, que se inicia el día 27 del referido mes.



Soraya dijo que solo se espera que el proyecto sea presentado en la sesión de la próxima semana. En ese sentido, comentó que es muy poco lo que falta para que la iniciativa esté consensuada en su totalidad.



“Algunos dicen que (la legislación) la queremos sancochar al vapor, otros dicen que no la queremos aprobar…desgraciadamente no se puede complacer a todos, pero sí la queremos, y va a haber ley de régimen electoral”, vaticinó la diputada perremeísta.



El 20 de diciembre del 2022, el Senado aprobó de urgencia el proyecto, que perimió la semana pasada.

Hay 19 aspectos en pieza pendientes de valorar

La comisión de diputados que había sido designada para trabajar el proyecto de régimen electoral tenía pendiente discutir 19 puntos de la pieza: paridad vertical y horizontal; atribuciones de las juntas electorales; audiencia; juntas electorales; clasificación de las elecciones; solicitud de aprobación de pactos; y paridad de género. También sobre reconsideración e impugnación; informes de gastos; tope de gastos de los candidatos; entre otros aspectos.