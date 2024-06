Mientras legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) califican como “un palo acechao” la aprobación en primera lectura del proyecto de reforma al Código Penal el pasado martes, el presidente del Senado y otros congresistas justifican la decisión.



A los diputados del partido opositor Magda Rodríguez y Gustavo Sánchez no les parece bien que mayoría de los senadores presentes en la reciente sesión senatorial sancionaran la controversial e importante pieza sin haberla leído ni consensuado con los distintos sectores.



En respuesta, Ricardo de los Santos (PRM-Sánchez Ramírez), titular de la Cámara Alta, explicó que se trata del mismo código que ha sido aprobado en varias ocasiones y discutido recientemente en una comisión.



“Los legisladores que menos años tienen aquí, tienen tres años y ocho meses (…), y este código tiene rodando en el Congreso más de 20 años. Es decir, que aquel legislador o legisladora que no le haya alcanzado el tiempo de tres años y ocho meses para leer el código, creo que no lo va a leer nunca”, puntualizó de los Santos, tras asegurar que el hemiciclo cumplió con su misión.



El congresista reveló que estamos en comunicación con su homólogo en la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, a fin de que, antes de la segunda discusión, la comisión especial designada en el Senado para tratar el proyecto, se integren también todos aquellos diputados y diputadas que entiende se le deben hacer mejoras al texto. Dijo que el país necesita ese nuevo Código Penal y este es el momento para aprobarlo.



Al hablar del tema, el senador Rogelio Genao (PRSC-La Vega), uno de los proponentes del nuevo Código Penal, espera que ese órgano legislativo apruebe en segunda lectura dicha iniciativa en la sesión ordinaria convocada para el próximo miércoles.



Otros congresistas que también se pronunciaron en favor de la agilización y aprobación de la normativa fueron el senador Franklin Rodríguez (FP-San Cristóbal), Tobías Crespo, entre otros.



Peledeístas rechazan aprobación



De acuerdo con la presidenta de la Comisión Permanente de Equidad de Género de la Cámara Baja, Magda Rodríguez, no es lógico que en un momento como este se quiera aprobar un código que evidentemente no cuenta con los consensos ni con la suficiente ponderación y que por eso algunos legisladores dijeron el pasado martes que cómo iban a aprobar un código que ni siquiera se leyó.



“Así que a mí me parece que es un palo asechao, uno más de los que nos tienen acostumbrados. Y es una pena que las mujeres una vez más seamos moneda de cambio, así que yo creo que mañana o en los próximo días fijaremos una posición pública frente a ese adefesio y frente a ese atentado a las mujeres y a la sociedad dominicana”, comentó.



De igual manera, Gustavo Sánchez afirmó que está totalmente de acuerdo con lo dicho por la colega Rodríguez. Cree que más que “un palo acechao”, lo que hizo el Senado es una señal de lo que podría venir a partir del 16 de agosto, cuando sean juramentados los nuevos legisladores y el partido oficialista tenga mayoría calificada. “Uno podría pensar que el PRM se quiere convertir en partido único. Siento que la decisión de votar sin leer lo que ya supuestamente se había acordado, es un indicio, una señal equivocada de la búsqueda del consenso”, argumentó.

Contempla el proyecto de reforma al CP

El Senado aprobó el pasado martes en primera lectura y envió a una comisión especial el proyecto de Código Penal, que establece nuevos cargos penales y cúmulos de penas, castiga el genocidio, feminicidio, sicariato y daños con sustancias químicas, con penas desde 30 a 40 años de prisión.



La iniciativa fue sancionada en primera lectura con 20 votos a favor y tres en contra, tras ser colocada en la orden del día y ser liberada de lectura.