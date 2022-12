Email it

El expresidente de la Dirección Nacional de Control de Droga (DNCD), Rolando Rosado Mateo, asegura que la actual gestión de Gobierno abandonó la lucha contra el microtráfico cuando, de manera repentina y sin ningún plan, decidió eliminar la Dirección Central Antinarcóticos (Dican) sin crear otra institución que se encargue de controlar la comercialización de drogas en los barrios de la República Dominicana.



En términos del interés nacional, que es el control del microtráfico, del narcomenudeo, hay una debilidad que la ocasionó la actual gestión cuando de manera repentina, sin un plan, eliminó el área que dentro del Estado dominicano era responsable de reprimir el microtráfico de drogas en los barrios. Lo soltó en banda eliminando la Dican sin crear un cuerpo que sustituya el trabajo de la Dican en ese segmento tan importante, que es el interés nuestro”, plantea Rosado Mateo.



Sin embargo, el general retirado de la Policía Nacional reconoce que la actual gestión de la DNCD está realizando un trabajo eficiente en las incautaciones de drogas, pero considera que ese tema interesa únicamente a los norteamericanos y a los europeos. “El narcotráfico es interés de los norteamericanos y de los europeos, obviamente para que no les llegue la droga allá. Pero en el narcomenudeo, es el interés nacional lo que está en juego”, puntualizó, al participar en la entrevista especial del programa Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes en horario de 7:00 AM a 9:00 AM, por el canal 37.