A pocos días para su presentación de memorias ante el Congreso Nacional, el presidente Luis Abinader retomó ayer su discurso anticorrupción al afirmar que en su gestión se intensificarán todas las políticas de transparencia para ir eliminando cada día más las prácticas de corrupción que por años estuvieron en el ejercicio del gobierno.



Ante funcionarios de su gobierno y miembros de los demás poderes del Estado y órganos extrapoder, el jefe de Estado fue enfático en resaltar que ningún evento político, electoral o de gobierno disminuirá la lucha contra la corrupción y el plan de tolerancia cero de este flagelo.



“Ningún evento, absolutamente ningún evento, ni político ni electoral, ni de gobierno, nos va a disminuir a nosotros todo el plan que tenemos de lucha contra la corrupción y de cero tolerancia, oigan bien, cero tolerancia, a prácticas corruptas en el gobierno”, manifestó el gobernante en un acto en el Palacio Nacional.



Tras dejar claro esto, el gobernante aseguró que toda esta lucha es el resultado de un compromiso que no solo se va a continuar, sino que se va a incrementar porque no hay ni habrá ningún tipo de “acomodamiento” de personas por interés político o cualquier otro.



“Porque para nosotros esa es una bandera, ese es un objetivo de nación y de interés nacional. No importa el costo que tenga en cualquier lugar”, pronunció el mandatario al encabezar el acto de presentación del Informe País para la evaluación de la implementación de los capítulos: II sobre Medidas Preventivas y V de Recuperación de Activos, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), cumpliendo el compromiso asumido por el Estado dominicano como signatario de este acuerdo multilateral. Allí estuvieron presentes representantes de los tres poderes del Estado.