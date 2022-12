Con varias guardias de honor compuestas por militares, legisladores, dirigentes y seguidores, se despidió ayer al exsenador Amable Aristy Castro en la Basílica Nuestra Señora de La Altagracia, en Higüey.



En horas de la mañana, el féretro con Aristy Castro llegó a la catedral y, junto a él, su familia, que fue recibida por decenas de militantes y funcionarios, así como seguidores que aprovecharon la ocasión para resaltar las virtudes del destacado político.



El féretro estaba cerrado por completo y cubierto con la bandera dominicana, como parte de los honores al exlegislador. El ataúd estaba rodeado de flores blancas que adornaban aun más la emblemática catedral de Higüey.



La tristeza y el rostro cabizbajo de los presentes se notaban en las inmediaciones de la Basílica. Allí decenas de higüeyanos resaltaron las múltiples ayudas que por años les suministró el exsenador, conocido también como El Cacique de Higüey.



Otros que también hicieron guardia de honor al difunto, en grupos de cuatro personas por espacio de un minuto cada uno, fueron integrantes de una comisión de la Liga Municipal Dominicana (LMD), institución que fue presidida por Amable durante tres ocasiones.



Las honras fúnebres concluyeron en horas de la tarde con una misa de cuerpo presente. Pasadas las 3:00 de la tarde partieron al Cementerio Municipal de Higüey.



Destacan virtudes



Este camposanto ahora pasa a ser la última morada del exsenador, quien falleció el pasado domingo a los 73 años por consecuencia de un infarto cardíaco.



Sin embargo, su legado, su forma, y trayectoria serán recordadas por largo tiempo entre sus familiares, amigos y políticos, de acuerdo con las palabras que en su honor expresaron algunos de sus parientes y allegados en el emotivo acto fúnebre.



“Papi, papito de mi corazón, llámame desde el cielo. No voy a poder vivir sin ti. Te amo, te amo, no me dejes”, expresó entre llantos frente al ataúd una de las hijas de Aristy Castro.



Otras de las expresiones que se escuchaban eran: “Esta operación que me salvó la vida, la pagó él”, “Él pagaba hasta recibos de luz, agua, medicina, cirugías”, “Ese motor en el que yo concho, me lo compró él”.



Líderes políticos acuden a despedir a Amable Aristy Castro



Antes de partir a los actos fúnebres en la Basílica de Higüey, el presidente de la República, Luis Abinader, acudió a la residencia del exsenador para solidarizarse con su familia.



El jefe de Estado externó sus condolencias a la esposa de Amable Aristy Castro, Andrea Cedeño y sus hijos Karen, Onabel, Jenny, Amable Miguel y Amable Enrique.



Más tarde, el expresidente Danilo Medina, llegó al sagrado templo para ofrecer sus condolencias a los familiares del presidente del Partido Liberal Reformista. “El fallecimiento del expresidente del Senado Amable Aristy Castro para la provincia La Altagracia y para el país es una pérdida irreparable”, expresó el exmandatario al encabezar una comisión del Comité Político del PLD.