La defensa de Alexis Medina le planteó ayer al juez que conoce el caso Pulpo declararse incompetente al considerar que este proceso debe conocerse en la jurisdicción administrativa y no en la penal.



Durante la audiencia preliminar, el abogado Carlos Salcedo le dijo al juez Deiby Peguero que como la base de la acusación que presentó el Ministerio Público se trata de contratos supuestamente ilícitos que fueron concedidos por el Estado a empresas vinculadas a Medina, no es el juzgador idóneo para tomar una decisión sobre este caso.



En ese sentido, Salcedo le manifestó al magistrado del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que este proceso debe ventilarse en el Tribunal Superior Administrativo (TSA), porque, además, las sanciones previstas en la ley para este tipo de acciones que se le atribuyen a Medina no son penales, sino meramente administrativas.



“Lo que estamos planteando es la incompetencia para conocer de asuntos puramente administrativos, a los que se reduce la acusación del Ministerio Público, por parte de un juez penal”, dijo el abogado.



El togado, al ser abordado por la prensa en uno de los recesos de la audiencia, aseguró que el magistrado Peguero, si se declarara incompetente, debe dictar un auto de no ha lugar a favor de Medina. “Debe ordenar el archivo una vez declare su incompetencia”, enfatizó.



Dijo también que el fiscal anticorrupción Wilson Camacho y Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, han manifestado públicamente que la Ley No. 340-06 no tiene “dientes penales.



Las declaraciones del abogado Salcedo son parte de los alegatos de defensa de Alexis Medina, principal implicado en el caso Pulpo, y hermano del expresidente Danilo Medina. Según ha indicado, la defensa del acusado durará tres días para responder a las acusaciones de Ministerio Público.