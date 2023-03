Representantes de Ministerios Públicos y organismos de seguridad de América Latina y Europa participan desde ayer en el Seminario Internacional “Follow the Money: Nuevas Modalidades de Lucha Contra el Narcotráfico y el Blanqueo de Dinero”, que realiza el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP).



El taller, llevado a cabo en colaboración con el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea sobre Drogas (Copolad III) y financiado por la Unión Europea, comenzó ayer con la presencia de fiscales y otras personalidades de Italia, Perú, El Salvador, Ecuador, Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, España y República Dominicana.



Durante la actividad los funcionarios de organismos de seguridad de estos trece países, analizarán las próximas estrategias a emplear en la lucha contra el tráfico de drogas y la persecución de los activos resultantes de esa acción ilegal.



El crimen no tiene fronteras



La apertura del acto estuvo encabezada por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, quien dijo que este tipo de actividades se realizan porque como el crimen no tiene fronteras, tampoco las debe tener la persecución y la investigación.



“Y respetando la soberanía de cada Estado, es necesario que estos aspectos se lleven como mecanismo de cooperación”, precisó Germán Brito antes de explicar que una de “las cosas terribles” que tiene el lavado de activos y el narcotráfico es el efecto demostrativo que tiene sobre la gente joven.



Al pronunciar el discurso de apertura, la máxima autoridad del Ministerio Público destacó la necesidad de continuar fomentando un esfuerzo conjunto entre los órganos de investigación internacional en la persecución de estos delitos.



“La experiencia nos ha enseñado que para obtener resultados eficaces en la prevención y la persecución de este crimen transnacional necesitamos aunar esfuerzos para neutralizar las estructuras criminales y reforzar la fiscalización internacional del lavado de dinero”, dijo.



La magistrada también puntualizó el fortalecimiento de la democracia como un eje fundamental para contrarrestar la incidencia y desarrollo del narcotráfico. “Cuando el crimen organizado debilita las instituciones públicas y la política se financia con fondos criminales, no hay cabida al ejercicio de una verdadera democracia”, indicó.

Región del Caribe paga alto precio por delito

En la apertura del seminario también participó la embajadora de la Unión Europea en República Dominicana, Katja Afheldt, quien destacó los avances logrados por el país en el combate del narcotráfico y sus remanentes. “El Caribe, situado entre los países donde se producen las sustancias ilícitas y los mercados donde se consumen estas sustancias, está pagando un alto precio de encontrarse en las rutas de transito del tráfico”, precisó.