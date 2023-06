Email it

Manuel María Mercedes rechaza práctica. Nueva ley sobre libre expresión regulará aspecto de la intimidad y el honor

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó ayer a la Procuradora General de la República la prohibición de presentar imágenes y nombres de personas requeridas por el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control Drogas.



En la instancia dirigida a la magistrada Miriam Germán, la CNDH-RD, representada por Manuel María Mercedes, afirmó que ya es una práctica la publicación de la identidad de ciudadanos requeridos por el órgano persecutor.



Al citar legislaciones que amparan el derecho a la intimidad y el honor así como la presunción de inocencia, la entidad sustentó que violar estas disposiciones constituye un atentado a la dignidad de las personas.



En el documento se anexa la denuncia formulada por el periódico elCaribe, de fecha jueves 22 de junio del 2023. El reportaje evidencia la práctica de instituciones de seguridad, sin eximir a los medios de comunicación, de publicar imágenes, datos y videos en violación al derecho a la intimidad y el honor que le asiste a toda persona.



La CNDH-RD describe como injustificable e inaceptable que las autoridades de la Procuraduría General de la República, la fiscalía, Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas, se presten a esta ilegal práctica que esta sancionada y penalizada por la Constitución, las leyes, pactos y convenio internacionales.



Señala que estos requerimientos en su mayoría son enviados a los medios de comunicación vía los voceros de las instituciones arribas mencionadas, lo que constituye una violación a los derechos humanos y fundamentales de los ciudadanos. “Esta habitual práctica constituye una grosera violación a la presunción de inocencia de la persona requerida, toda vez que este principio es universal y protegido por nuestra normativa procesal nacional e internacional”, destaca el documento.



“Es inaceptable que en el mando del estado social y democrático de derecho se den situaciones de esta naturaleza a la vista de las autoridades y lo grave que sean estas autoridades que las practiquen y las promuevan”, deplora.



Asimismo, la CNDH-RD sostiene que instituciones como la Policía Nacional, la DNCD junto a los medios de comunicación incurren en violaciones a ley 136-03 sobre el sistema de protección y los derechos fundamentales de niños y adolescentes, así como otras normativas de ley.



Recordó que conforme al artículo 84 de esta ley, los derechos humanos y fundamentales están garantizados cuando establece el respeto y la no injerencia en el domicilio y en la correspondencia del individuo y reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la imagen.



En ese sentido, citó el artículo 95 del Código Penal Dominicano que establece que todo imputado tiene derecho a ser informado del hecho que se le atribuye y recibir un trato digno durante el arresto y que no vulneren sus derechos como sucede en la actualidad.



Mencionó que la Ley 192-19 protege y llama a los medios de comunicación a proteger la imagen y la intimidad de las personas. Sostiene que esta es clara y precisa cuando establece y define las normativas y la intromisión como la divulgación de hechos relativos a la vida de una persona fallecida o su familia, que afecten su reputación, buen nombre o su intimidad, así como revelación o publicación en medio no autorizado del contenido escrito personales de carácter interno. “Podríamos citar cientos de casos de ciudadanos en los que estos derechos humanos y fundamentales han sido violados por parte de estas instituciones estatales”, expresó Manuel María Mercedes. Esta solicitud, también es amparada en la Ley 6132 que castiga la difamación de este tipo de delito de acuerdo con el artículo 29 de la referida ley, estableciendo que la publicación o radiodifusión, directa o por vía de reproducción de tal alegación o imputación es castigable.

Legislación establecerá límites al respecto

Abordado sobre el particular, el director de la Sociedad Dominicana de Diarios consideró que desde el punto de vista de la legislación, existe mucha debilidad en lo concerniente a la intimidad y el honor. Persio Maldonado forma parte de la comisión consultiva que tiene la responsabilidad de presentar al Poder Ejecutivo un borrador de ley a los fines de actualizar la legislación vigente sobre la libertad de expresión.



“Una de las cosas que hemos evaluado en este proyecto es que la comunicación, como libre expresión, que es un derecho fundamental, también tiene que garantizar otro derecho fundamental como es el honor, la intimidad, la imagen de las personas, para eso tenemos un proyecto redactado a los fines de que todo eso se regule en el país”, sostuvo. Al respecto, dijo que con la nueva ley se busca establecer límites para que temas inherentes a derechos fundamentales no queden en la apreciación que cada uno tenga sobre la intimidad y el honor.