Un experto en derecho administrativo calificó al expresidente Leonel Fernández de adoptar una conducta neonazista y neotrujillista al momento de discriminar razas, dejando atrás por asuntos de ambiciones políticas posturas más correctos del pasado.



El doctor Olivo Rodríguez Huertas, experto en Derecho Administrativo, comparó en el programa de Pablo Mckinney La Entrevista, la visión política y el comportamiento de Fernández, al igual que de uno de sus principales aliados, Vinicio Castillo Semán, de ser idénticas a las que tienen los neonazistas y neotrujillistas, que van en contra de la dignidad de las personas, olvidando que ante Dios todos somos personas… todos somos iguales.



Rodríguez Huertas afirma que el Leonel Fernández que hoy se opone al Proyecto de Ley de Trata de Personas y Tráfico de Ilegales, que él mismo suscribió durante sus gobiernos y encaminó una serie de reformas al respecto, ha perdido el sentido de la solidaridad y la dignidad humana. “Ese proyecto no es para unir a Haití con los dominicanos, han confundido al país por simples conflictos políticos… ese no es el Leonel Fernández que antes auspiciaba diálogos entre dominicanos y haitianos,”, dijoRodríguez Huertas. Sostuvo que esa visión que tienen el expresidente Leonel Fernández y Vinicio Castillo Semán es la misma que tenía Trujillo.



Recordó que para entonces se discriminaba la raza africana y su descendencia, como a los asiáticos, “un documento firmado por el entonces presidente Jacinto Peynado padre en 1939 es parte de la historia, en el cual públicamente se estableció quiénes eran los ‘deseados y los indeseados’, por eso cuando yo escucho a estos señores hablando de estos temas pienso que nos estamos retrotrayendo”, afirmó.



El abogado estableció que no es lo mismo la trata de personas y la mafia de inmigrantes ilegales, una se hace violando la dignidad humana, especialmente de mujeres y niños, mientras que la otra es un negocio burdo en el cual el propio inmigrante está consciente y paga y contribuye en la operación.