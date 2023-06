Email it

El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) conmemoró ayer el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, con una marcha en la que reiteraron su apoyo hacia los adultos mayores para evitar que dicha población sufra daños físicos o psicológicos.



En el recorrido que hizo la entidad en compañía de decenas de ancianos desde el Parque Colón en la Zona Colonial hasta el Parque Independencia, el titular de la cartera, José García Ramírez, manifestó que desde septiembre del 2020 hasta la fecha han recibido 1,590 denuncias de atropellos a individuos de avanzada edad, de las cuales 403 corresponden a conflictos familiares y 59 a maltratos físicos.



Asimismo, señaló que 195 son por abuso psicológicos y 60 de tipo económico, mientras que 204 son de violaciones al derecho de propiedad, 222 por abandono ya sea desde el hogar, hospitales o centros geriátricos, 55 por descuido o negligencia y 106 de ancianos que están en condiciones de indigencia.



“Debemos crear conciencia de que no debe haber violencia contra estas personas (…), cuando le llegan los años difíciles en vez de tu golpearlo o negarle el derecho a la comida, vivienda o a la salud, hay que contribuir con esa persona que fue tu padre o madre productiva en un momento”, expresó.



Ramírez declaró que de todas las denuncias 639 son de mujeres y 561 de hombres, aunque también indicó que de los querellantes hay 78 que no están calificados por sexo porque no cuentan con ninguna documentación para que sean vinculados al sistema que tiene la institución.



Manifestó que desde el Conape buscan reivindicarle los derechos a todos los envejecientes maltratados, por lo que tienen un departamento jurídico que cuenta con alrededor de 30 abogados distribuidos por toda la geografía nacional, con el que brindan asistencia gratuita a los ancianos que lo requieren.



En ese sentido, instó a todos los adultos mayores acudir a la cartera y denunciar cualquier acto que atente contra su persona.

El maltrato suele suceder en el núcleo familiar

La abogada Yisel Alcántara, encargada de la División de Denuncias y de Seguimientos de Casos del Conape, destacó que usualmente los envejecientes son víctimas de violencia por parte de familiares y otros allegados, por lo que afirmó que esa es la razón que suele detenerlos para denunciar a los responsables de los abusos ante las autoridades. Dijo que los ancianos temen a que puedan recibir alguna represalia o que un hijo, nieto u otro miembro de su familia pueda ser judicializado. Asimismo, señaló que se niegan a poner la denuncia porque dependen económicamente de su victimario.