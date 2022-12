Los dominicanos viajan al interior del país para esperar el Año Nuevo en sus pueblos de origen junto a sus familiares

Cientos de capitaleños comenzaron en las primeras horas de ayer a llenar las estaciones de autobuses para viajar a los pueblos del interior a reunirse con familiares y amigos y esperar el Año Nuevo 2023.

Desde antes del mediodía era notoria la presencia de viajeros en las paradas de autobuses y minibuses que conducen a las provincias de las regiones norte, sur y este.



Mientras las calles y avenidas de la capital lucían más despejadas que en días normales, para disfrute de los habitantes que optaron por no viajar al interior.



El éxodo de capitaleños comenzó la semana pasada, cuando cientos de personas viajaron a los pueblos a pasar la Nochebuena con sus seres queridos.



En la parada del kilómetro 9 de la autopista Duarte, la gente llegaba para viajar a los pueblos de la región del Cibao. La situación se repitió en la avenida Duarte, donde se encuentran las paradas de autobuses que viajan a las provincias de la región sur. Un panorama similar se observó en las inmediaciones del parque Enriquillo, donde están las paradas que cubren la parte este del país.



El panorama era el siguiente: Hombres, mujeres y niños, de diferentes edades y color de piel, hacían sus filas con maletas, bultos y sacos. Una gran cantidad de mujeres andaba en tubi, mientras que otras lucían sus largas cabelleras sin importar el intenso calor.



Los hombres no se quedaron atrás. Desde las paradas ya andaban con sus cervezas en manos. También, los vendedores de juguetes y dulces aprovecharon el gentío para llamar la atención de los niños y que ellos les dijeran a sus padres que les compraron golosinas.



En medio del guagüero que promocionaba su destino, del vendedor ambulante que ofrecía desde un mentol para dolor muscular hasta un hisopo para limpiar los oídos, así como de los indigentes que pedían limosnas, cientos de ciudadanos se desplazaban rápidamente por las terminales.



A pesar de que en sentido general, a la gente no le gusta hablar frente a una cámara de televisión o fotográfica, el equipo de este medio usó sus técnicas para convencer a las personas de que le digan a dónde se dirigían y cuáles serían los planes que tienen para esperar el año que se aproxima.



El equipo logró que en medio del bullicio, Nairobi Espinal contara los planes que tiene previsto para esperar el año nuevo.



“Voy a esperar el año nuevo junto a mi familia en la iglesia, en un culto especial que se hace, en el cual entregamos al señor (Dios) el año pasado y recibimos el nuevo que nos da”, explicó la joven que se dirigía hacia Bávaro.



Alejandrina Monegro tenía un plan diferente. La señora, que viajaba hacia el municipio de Castillo, en San Francisco de Macorís, junto a cuatro nietos, dijo que desde que llegara iba a recorrer el pueblo “para ver y abrazar a su gente”.



“Desde esta noche comienzo a visitar gente que tengo mucho que no veo. Recorro el pueblo y abrazo a mi gente”, resaltó.



Anadelia Lorenzo, una doñita de San Juan que vino a Santo Domingo a pasar la Navidad con su hija, cuando regresaba a su pueblo expresó que en su bulto llevaba una sidra para esperar el año nuevo bebiéndose unos traguitos en su casa.



“La costumbre es esperar el año compartiendo con la familia y luego salir a felicitar a los vecinos”, sostuvo.



Mientras que Félix Francisco Almonte es un chofer de guagua de la ruta Santo Domingo-Villa Tapia, que dijo que va esperar el año nuevo bebiéndose una cervecita y bailando con su mujer.



Para Nely Montás esta época ha sido muy triste debido a que su hijo de 18 años falleció en un accidente de tránsito el pasado 14 de noviembre. La madre, que iba hacia San Cristóbal, manifestó que no tiene deseo de nada este fin de año y se quedará en su casa tranquila.

El flujo de salidas fue menor que el de Navidad

A diferencia del éxodo hacia el interior por motivo de Nochebuena, la salida de ciudadanos de la capital por fin de año fue más lenta, según lo observado y las declaraciones de los choferes en las terminales de autobuses.



“Definitivamente el 24 de diciembre el flujo de pasajeros fue mayor”, afirmó Félix Francisco Almonte, chofer de la ruta Santo Domingo-Villa Tapia.



En otro orden, miembros del Intrant realizaban inspecciones visuales vehiculares en paradas de autobuses del Gran Santo Domingo.



Este operativo es parte de las acciones de prevención de accidentes de tránsito por los desplazamientos de las festividades de fin de año.

Tapón

Un largo tapón se observó en la autopista Duarte cerca del kilómetro 9, provocado por la salida de ciudadanos hacia el Cibao