Santo Domingo.– La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, durante la rendición de cuentas del tercer año de su gestión, destacó que la clave para haber alcanzado el bienestar de Santo Domingo y entregar una cantidad importante de obras, se basó en un trabajo coordinado entre las juntas de vecinos, el compromiso del sector privado y un equipo de colaboradores municipales motivados y honrados de trabajar para la ciudad, afirmando que “en Santo Domingo ahora se vive mejor”.



Al pronunciar su discurso, anticipó, que en su último año de gestión, se enfocará en concluir los trabajos del Malecón “Paseo Marítimo”, el proyecto de recuperación de la calle París y su entorno, continuará con la entrega de por lo menos 12 parques; dentro de los que se encuentra el parque y Laguna de Fernández, que se sumarán a los 142 ya entregados.



En la rendición de cuentas, Carolina Mejía, destacó que el proyecto, ‘Parque para todos’, ha llevado un ritmo inigualable, “si comparamos que llevamos 142 parques entregados, quiere decir que estamos cerca de entregar un parque por semana, esto es sin duda es una cifra récord”.



En referencia al último año de gestión y a los procesos electoral que se aproxima, pidió a los líderes políticos, sociales, empresariales y académicos que se defienda el bienestar de la ciudad: “Santo Domingo no puede tener retrocesos, lo construido no se puede destruir”, advirtió, puntualizado, que la ciudad no puede regresar a un pasado de descuido y abandono. “El Bienestar de Santo Domingo no se negocia”, sentenció.



En cuanto a los proyectos ya entregados en el período 2022-2023, destacó la recuperación del Paseo de los Indios, el proyecto “Futuro de Esperanza” que cuenta con 150 alumnos en Villas Agrícolas, los trabajos de recuperación de los servicios funerarios municipales y la entrega del edificio administrativo de la Calle París, adicionalmente destacó el buen manejo de las cuentas municipales y la ejecución presupuestaria.



“En este año hemos saneado las cuentas municipales. Ya no tenemos deudas acumuladas con los prestadores de servicios de recolección de basura, gracias al proceso de renegociación de las tarifas contratadas, ni tampoco tenemos deudas a corto ni largo plazo con ninguna entidad bancaria”, aseguró, destacando que en el mes de marzo se recaudó el mayor montó por concepto de servicios de recolección de basura.



La alcaldesa anunció la habilitación del botón de pago de servicios municipales disponible en la página web, con el propósito de dar facilidades tecnológicas a los ciudadanos al momento de hacer sus pagos, “exhortamos a los capitaleños a seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades con la ciudad”.



De igual manera, anunció que este año, se construirá la estación de bomberos ubicada en el Parque Fernández.



Continuando su disertación, Carolina agradeció al presidente, Luis Abinader, por el apoyo brindado para que varios de los proyectos realizados, hoy sean una realidad, “sin su colaboración, no hubiesen sido posibles”, expresó.



La alcaldesa dijo sentirse satisfecha por haber servido con entrega a los residentes de la capital, devolviéndoles la confianza a cada uno de ellos.



“Cerraremos este último año de gestión, ratificando mi compromiso con todos ustedes, guiada por los objetivos trazados desde el primer día, de ordenar la ciudad, devolver los parques y el espacio público a la gente y hacer de Santo Domingo una ciudad Para vivir Mejor”, concluyó.



Sobre su participación política en la campaña que se acerca, no anticipó ninguna información; sin embargo, expresó que “la ciudad debe continuar en buenas manos”.