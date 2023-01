El artículo que reduce a la JCE facultades reglamentarias y administrativas del proceso comicial sería reformulado

Aspectos medulares que no fueron considerados en el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (15-19) que aprobó el Senado el pasado 20 de diciembre, serían tomados en cuenta en la Cámara de Diputados y se incluirían en la pieza.



Las diferentes bancadas partidarias de la Cámara Baja coinciden en que se debe eliminar o reformular el artículo 27 del pliego legislativo, el cual la Junta denunció que le quita “las garras”; el artículo concerniente a los topes de campaña; entre otros.



Así lo informó el presidente del hemiciclo congresual, Alfredo Pacheco, quien vio la necesidad de una modificación al proyecto de régimen electoral que cursa en la Cámara.



“Obvio, que el proceso que estamos llevando a cabo conlleva a que necesariamente después de nosotros haber escuchado a la Junta Central Electoral, a Participación Ciudadana, a Finjus en el día de ayer (el pasado jueves), debemos de concluir en que este proyecto tiene que ser modificado”, manifestó Pacheco.

No obstante, explicó que la “gran discusión” del momento entre los legisladores es si hay tiempo suficiente para hacerlo o no.



El titular de los diputados adelantó que las diferentes bancadas partidarias del órgano congresual coinciden en que se debe eliminar o reformular el artículos 27 de la pieza (el cual la Junta denunció que le quita “las garras”); el artículo concerniente a los topes de campaña; entre otros (que no mencionó).



“Eliminación o reformulación del artículo 27, que es el que alegan los miembros de la Junta, y nosotros creemos que así es, que le reduce sus facultades reglamentarias y administrativas del proceso electoral; también en los topes de campaña, de los recursos que puede invertir cada candidato, en eso parece también que tenemos un consenso y otros aspectos que son extremadamente importantes”, detalló el legislador.



La legislación que aprobó el Senado indica, en el párrafo IV del artículo 27, que cuando el 25% o más de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos tengan una reclamación de su interés, pueden solicitar a la JCE, mediante instancia escrita, una audiencia pública sobre la petición o exigencia, teniendo el órgano que comunicar a todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para que emitan su opinión, sobre lo demandado; la JCE debe fijar posición y pronunciarse mediante resolución.



Sobre los topes de gastos de campaña, el Pleno de la JCE, en reacción a la iniciativa que aprobó la Cámara Alta, observó que, en lugar de reducirlos, lo mantuvieron igual a como están instituidos en la ley vigente. Los gastos de campaña están consignados en el título 10 de la normativa de ley, a partir del artículo 213.



¿Extensión de legislatura?



Sobre una eventual solicitud de extensión de la legislatura por parte del Poder Ejecutivo, Alfredo Pacheco indicó que no quisiera que esto suceda, pero no la descarta.



“Nosotros entendemos que esta ley de régimen electoral conjuntamente con otras legislaciones que son extremadamente importantes deben conocerse en este proceso abierto antes del día 27 de febrero”, sostuvo. El Día de la Independencia Nacional es cuando se inicia la nueva legislatura (primera legislatura ordinaria.



Pacheco detalló que la comisión que preside el diputado Elías Wessin (PQDC) “determinará el rumbo a seguir” y si hay tiempo para presentar algunas propuestas al Pleno en la actual legislatura.



Dijo esto al reconocer que el tiempo “es un poco reducido” ante todas las propuestas que han surgido en torno al pliego legislativo cuyo proponente es la JCE.



Cabe resaltar que el proyecto de ley perime este 12 de enero.



Titulares del TSE y CES presentan propuestas a comisión diputados



En su segundo día de consenso con diferentes actores en torno al proyecto de ley, la comisión apoderada de la pieza recibió ayer, por separado, a los representes del Tribunal Superior Electoral (TSE); del Consejo Económico y Social (CES); y de los partidos políticos.



El presidente del TSE, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, dijo que la entidad a cargo hizo propuestas relativas a su competencia, como son los procedimientos a seguir.



“Hicimos propuestas de procedimientos… cómo acceder al Tribunal, en cuáles casos y cómo hacerlo”, argumentó.



Expuso que plantearon que la nueva ley prevea la posibilidad de que al TSE puedan llegar algunos tipos de acciones que las actuales leyes no lo contemplan.



El magistrado cree que hay una falta, “aunque sea mínima”, de acceso a la justicia, en el plano de la justicia electoral.



De su lado, Rafael Toribio, presidente del CES, explicó que acudió al ala congresual a llevar el resultado de los acuerdos y disensos que se lograron en las reuniones llevadas a cabo en la JCE bajo la coordinación de la entidad a cargo.



Indicó que entregó a la comisión el documento que contiene 43 consensos y 41 disensos sobre la Ley de Régimen Electoral, así como la solicitud que hace el CES, que fue acogida en principio por la comitiva.

Partidos discutirán sobre puntos divergentes

El presidente de la Comisión Especial, el diputado Elías Wessin Chávez, al término del encuentro con los representantes de los distintos partidos políticos, manifestó que las organizaciones partidarias ratificaron las posiciones de consenso y disenso que tuvieron en la Mesa de Reforma Electoral celebrada en el Consejo y Social.



“Las posiciones de los partidos políticos están ratificadas en los consensos y disensos que se hicieron en el CES, ellos lo ratificaron, tomamos nota de todo en los puntos donde hay divergencia, esos son los que vamos a discutir, primeramente cuando entremos ya en el método de trabajo”, puntualizó Wessin Chávez.

150

Días tiene cada legislatura ordinaria: la primera comienza los 27 de febrero y la segunda los 16 de agosto.