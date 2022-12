Email it

El fiscal anticorrupción Wilson Camacho aseguró ayer que seguirán trabajando en las investigaciones que llevan en curso para someter a la Justicia a más personas vinculadas a actos ilícitos.



Al responder a las preguntas de la prensa, sobre la exhortación que le hizo la procuradora general de la República, Miriam Germán, a él y a los demás sus procuradores adjuntos para que eviten la “crítica ácida” contra los jueces, Camacho precisó que “lo más importante aquí es la lucha contra la corrupción y la impunidad en República Dominicana”.



“Esa lucha es más grande que todos nosotros. Nosotros seguiremos haciendo el trabajo, como fiscales seguiremos investigando, recabando evidencias, procesando a personas por actos de corrupción”, manifestó con un tono de voz baja, contrario a otras ocasiones en los que tiene un timbre más fuerte.

El compromiso

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) dijo que seguirán trabajando para recuperar el dinero que se ha sustraído del patrimonio público.



“Ese es nuestro compromiso”, añadió al ser abordado por los periodistas en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, durante uno de los recesos de la audiencia preliminar del caso Coral, en el que encabeza el equipo de fiscales litigantes.



Aunque se le preguntó por el contenido de la misiva, el procurador adjunto no la mencionó directamente pero sí dijo que lo que no se puede “perder de vista” es el combate a la corrupción.



El viernes, en una misiva de tres páginas, la procuradora Miriam Germán pidió a sus procuradores adjuntos obviar la “crítica ácida” contra los jueces, a no contribuir con los juicios paralelos ni a la desconfianza de la sociedad en las instituciones.



La exhortación la dio luego de que el procurador adjunto Camacho calificara como irracionales las decisiones de tribunales de variar la prisión preventiva a imputados en casos de corrupción. El fiscal frecuentemente ha cuestionado con dureza a los jueces.