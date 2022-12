La miembros de la banda “Los Papo Trenzas”, que operaba en el barrio Las Mercedes, en Los Alcarrizos, tenían un “centro de tortura”, donde sometían a sus víctimas a una serie de sufrimientos inhumanos.



Se trata de una vivienda ubicada en la calle 14, al lado del Villar Los Primos del referido sector, donde además, vivía Jeffrey Bienvenido Rosa, alias Jeffrey Trenzas, quien lideraba la banda. Este, junto a otros cinco, cayó abatido el pasado martes en un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional.



“La casa del terror”, pintada con un intenso color morado y hierros negros, ayer permanecía con un enorme candado y cadenas. En este lugar, Yhonfer Berigüete fue amordazado y sometido a múltiples quemaduras provocadas con dos garrafones plásticos que le derritieron encima de su cuerpo.



En una entrevista realizada por la periodista Addis Burgos, Berigüete explicó que fue secuestrado por los miembros de la organización criminal al ser confundido con un individuo identificado como Bryan.



‘’Me abordaron en un motor, me tiraron un tiro, me montaron y me llevaron a un sitio que le dicen la calle 14, a una casa al lado del Villar Los Primos, que ellos tienen ahí para tortura”, detalló.



Berigüete continuó contando: “Me quemaban y me preguntaban; dónde está Bryan, dónde está y yo les decía; yo no sé, no conozco a Bryan .Una vez allí me derritieron dos galones grandes encima’’.



En la entrevista, siguió narrando que una vez dentro de aquella casa, un tal Ronald llamó desde la cárcel de La Victoria y le dijo que le mostrara las manos y cuando este le mostró, dijo: “¿ Todavía no le han mochado los dedos ni le han baleado los pies?, para darme más miedo”.



“Aguanté lo más que pude. Pensaba en mi familia, en la gente que quiero y que no los iba a ver más en la vida”, sostuvo.



Contó que todo el tiempo fue cuestionado por los miembros de la banda sobre si tenía alguna relación con el individuo que ellos estaban buscando. “Al yo decirle que no lo conocía, el jefe de la banda (Jeffrey Trenzas), les decía a los demás: cocínenle el pecho”, relató.



Los ladridos de perros se mezclaban con los gritos de agonía que de manera natural salían de Yhonfer.



Aquellos gruñidos caninos daban la impresión de que hasta el animal sin raciocinio reaccionaba ante las exclamaciones de dolor de un ser humano; distinto al silencio y las burlas de los inquisidores.



La Policía sigue patrullando la zona



La poderosa banda, que contaba con miembros de la Policía y con otros integrantes que residen fuera del barrio Las Mercedes, se dedicaba a asesinar, asaltar, a cobrar peaje semanal en los colmados, en las bancas de lotería, a los motoristas y en los puntos de drogas.



Al día de ayer todavía permanecía en el barrio Las Mercedes un amplio dispositivo policial patrullando la zona.



Los moradores confesaron sentirse atemorizados de posibles trifulcas que pudieran generarse cuando el Inacif haga entrega de los cadáveres a los familiares.



La tortura de la banda, un mecanismo de terror

Con un pañuelo en la boca, amarrado de pies y manos y retorciéndose por el plástico derretido que cae sobre su cuerpo; Yhonfer Beriguete vivió momentos de terror. En el video que se hizo viral por las redes sociales, se muestra a sus torturdadores entre risas e ignorando sus pedidos de clemencia para que se detuvieran. Eran visibles los pies de uno de ellos que portaba chancletas; mientras otro sostenía la cámara y solo se enfocaba en hacerle preguntas sobre un tal “Bryan” a lo que, por cada respuesta negativa, le hacían caer llamas en su cuerpo.