Tras una serie de reclamos por la disposición que mantuvo cerrada por más de un año la Avenida de la Salud, la Alcaldía del Distrito Nacional dispuso a partir de ayer la reapertura del Paseo Freddy Beras Goico situado en el Mirador Sur.



Las quejas por el cierre habían sido recogidas en varios reportajes de elCaribe. Desde la mañana de ayer, las rejas que bloqueaban el tránsito en el Paseo Freddy Beras Goico, desde la avenida Italia, hasta la calle El Diamante, a lo largo del Mirador Sur, fueron levantadas.



A partir de este levantamiento, los vehículos podrán transitar durante determinadas horas del día y desahogar el tránsito en vías aledañas como las avenidas Anacaona, Cayetano Germosén, Independencia y 30 de Mayo, que estaban siendo afectadas por el aumento caótico del tránsito, según habían denunciado los residentes de toda la zona en diversas ocasiones.



La información de que la avenida estará abierta al tránsito fue confirmada a elCaribe por el departamento de comunicaciones de la Alcaldía. “La avenida se abrió desde la semana pasada. Están los letreros disponibles y hoy sale el comunicado de los horarios”, señaló Elizabeth Mateo, quien está al frente de las comunicaciones de esa institución.



Agregó que los horarios de apertura, serán anunciados durante el día, a través de los canales de difusión de las instituciones.



¿Por qué estaba cerrada?



El pasado 21 de julio del año 2021, la Alcaldía emitió un comunicado en el que anunciaban el cierre de la Avenida de la Salud con el fin de reacondicionarla y pavimentarla. Tras ese anuncio, el paseo había permanecido cerrado.



Desde el 26 de septiembre, fecha en que se puso en marcha el asfaltado, hasta ayer, la Avenida de la Salud permanecía cerrada al tránsito vial, las 24 horas y los 7 días de la semana, causando daños colaterales como el aumento del tránsito y accidentes, y el deterioro de las cuevas ubicadas en la Avenida Cayetano Germosén, según denunció a este medio la Junta de Vecinos del Residencial José Contreras.



El pasado 27 de enero, la ADN reveló a elCaribe que al culminar los trabajos de asfaltados, en conjunto con el Intrant se dispuso que la avenida permaneciera cerrada, como parte de un “plan piloto”, con el que se evaluaban varios factores.



Desde esa fecha, en diversas ocasiones elCaribe ha insistido en conocer las razones que mantuvieron cerrado de manera permanente el Paseo Freddy Beras Goico, por un año y cinco meses. Respuestas que no han podido ser ofrecidas por parte de las autoridades correspondientes.

Avenida estará abierta al tránsito en el día

A pesar de que el anuncio se daría a conocer a través de los canales de la ADN, hasta la tarde del día de ayer no habían sido publicados. Sin embargo, el piloto José Urtecho publicó en su página “Tráfico Expreso”, los horarios en los que se podrá transitar.



“De lunes a jueves de 10 a.m. a 4:00 p.m y de 9:00 p.m. a 4:00 a.m. la avenida estará abierta al tránsito vehicular. Los viernes estará abierta únicamente en el horario de 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Permaneciendo cerrada durante todo el fin de semana, hasta el lunes y los días feriados”.



En tanto, el horario para los caminantes y deportistas será de lunes a viernes desde las 4:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.