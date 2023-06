Email it

En la sesión ordinaria de ayer, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto que modifica la Ley 139- 97, sobre días feriados, para fijar tres fechas.



La reforma establece que los días 6 de enero, cuando se celebra el día de los Santos Reyes; 26 de enero, día del Natalicio Juan Pablo Duarte; el 6 de noviembre, día de la Constitución, se queden en el calendario el día que le correspondan y no sean movidos de fecha.



El pleno del órgano legislativo logró el consenso para que el proyecto de ley, cuyo autor es el diputado perremeísta Sadoky Duarte, sea enviado a la Comisión Permanente de Trabajo, con plazo fijo de 15 días, para que sean escuchados los congresistas que hicieron propuestas sobre la iniciativa.



La legislación tiene por objeto modificar el artículo 2 de la Ley 139-97, a fin de establecer el carácter no laborable de las citadas fechas, para que las conmemoraciones sean celebradas el día que correspondan y no sean movidas al lunes siguiente, como suele suceder.



El diputado peledeísta Gustavo Sánchez y otros legisladores propusieron como modificación que también sea inamovible el día primero de mayo, día en que en el mundo se celebra el Día del Trabajo.



Por otra parte, el Pleno aprobó la resolución que solicita al presidente de la República, Luis Abinader, instruir al Ministerio de la Vivienda flexibilizar el pago inicial correspondiente al “Programa Mi Vivienda” en 6 cuotas en el transcurso de 18 meses.