Afirma que se han instalado 89 filtrantes y la limpieza de imbornales es permanente; Caasd interviene cañadas

Ante el colapso del Distrito Nacional y Santo Domingo a causa de las inundaciones por las lluvias torrenciales del pasado viernes, la Alcaldía del Distrito Nacional negó ayer que esto se debiera a falta de mantenimiento e informó que durante la actual gestión se han invertido 30 millones de pesos en la construcción de 89 nuevos filtrantes en la ciudad -de 188 en total-, a fin de solucionar los problemas de drenaje.



La Alcaldía del Distrito Nacional comunicó ayer a elCaribe que además de la construcción de los 89 filtrantes de los 188 que hay en carpeta, el Ayuntamiento de la capital mantiene de manera constante brigadas de la Dirección de Obras Comunitarias que se dedican solamente a limpiar imbornales todos los días. Precisó que los 99 restantes están ya en ejecución.



“Cuando construimos nuevos filtrantes estamos optimizando el sistema porque esos nuevos filtrantes ayudan a la rapidez de la absorción, en ocasiones construimos el imbornal también, o le añadimos el filtrante nuevo al imbornal existente si está en buenas condiciones”, explicó la Alcaldía.



Dijo que, a fin de evitar las inundaciones y bloqueo en las avenidas y calles, se hace diariamente un trabajo arduo, incluso en zonas críticas que ya están identificadas, una de ellas es la Laguna de Fernández, que se limpia constantemente para que no exista bloqueo de los imbornales.



“Pero con la cantidad de lluvia que cayó el viernes, sin precedentes, en tres horas, la cantidad de lluvia que pudo haber caído en un mes, aquí no podemos buscar culpables, no es culpa de la ciudadanía que haya ocurrido esa situación. Esa enorme cantidad de lluvia, evidentemente que tapó los imbornales, que arrastró de hasta donde no se podía arrastrar, pero además de eso, nosotros tenemos un programa de limpieza de cañadas que también es constante, que lo hacemos con los comunitarios de cada lugar y se han también intervenido varias de las cañadas”, precisó la entidad.



Además de esto, la Alcaldía puntualizó que de igual forma trabaja con las jornadas ciudadanas de concientización y que también cada vez que hay alguna alerta sobre lluvia, la institución activa un protocolo de operativos, donde se va y se limpian los imbornales previamente.



“Además de eso se le coloca a la ciudadanía un aviso en todos los chats que tenemos de juntas de vecinos, en las redes sociales, lo enviamos a la prensa, donde también le pedimos a la ciudadanía que no saque las fundas de basura a las calles, sino que las pongan en los tanques precisamente porque si la ponen en la calle se la lleva el agua y los imbornales se tapan”, indicó.



Caasd reitera interviene más de 40 kilómetros de cañadas



De su lado, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) reiteró que la institución ha intervenido más de 40 kilómetros de cañadas, cinco de ellas manera simultánea en el Gran Santo Domingo.



A la fecha, la Caasd trabaja en cinco cañadas de manera simultánea dentro de las que se destacan Guajimía, en la cual se trabajan 5,430 metros, para beneficiar a más de 300,000 personas; Tiradentes, con 1,500 metros a favor de alrededor de 300,000 habitantes; Arroyo Francisco, 1,400 metros que beneficiarán a 3,500 personas; Cachón Oeste, con 337 metros de longitud que beneficiarán a 15,000 personas, y Buenos Aires de Herrera, con 50 metros, entre otras.



También la institución trabaja en las cañadas de Villa Marina fase I y II; Los Dulceros; Cancino Adentro; San Luis, Gualey II; Arroyo Hondo I, II, III; Los Jardines del Norte (La Javilla); Los Cocos, Rieles; La Malanga; Jicaco; Café Herrera I y II y Altos de Sabana Perdida.



Leonel afirma construyó cinco túneles de desagüe



Luego de que el presidente Luis Abinader afirmara el pasado domingo que otros gobiernos no atendieron el problema del drenaje pluvial y que incluso había un plan desde hace 40 años sin ejecutar, el partido Fuerza del Pueblo (FP) rechazó ayer las declaraciones del jefe de Estado, al resaltar que en los períodos de Leonel Fernández construyeron cinco grandes túneles de desagüe y en el de Joaquín Balaguer dos.



El titular de la Secretaría de Obras Públicas de la Fuerza del Pueblo, Mariano Germán, resaltó que lo ocurrido el pasado viernes en la ciudad por las lluvias torrenciales, se debió a la falta de mantenimiento y limpieza de los sistemas de drenaje pluvial y sanitario de la capital. Esto fue negado por la Alcaldía del Distrito Nacional.



“No se realizaron limpiezas preventivas de los sistemas de drenaje pluvial y sanitario, como deben hacerse al inicio de la temporada ciclónica” indicó Mariano Germán.



El exdirector de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), detalló que los grandes túneles de drenaje están ubicados en la avenida Núñez de Cáceres con avenida Gustavo Mejía Ricart; en el Metro de Santo Domingo, desde la calle Tunti Cáceres hasta el río Ozama; otro en la avenida Correa y Cidrón, hasta el Malecón; uno en la avenida Charles de Gaulle hasta Las Américas; y otro en la avenida España, en Santo Domingo Este.



Sostuvo que desde la avenida 27 de Febrero, toda la avenida Máximo Gómez, hasta el malecón; y en la 27 de Febrero con avenida Núñez de Cáceres, también existen túneles, pero construidos por los gobiernos de Joaquín Balaguer y que a estos se les han sumado obras de menor grado y que operan con cierta deficiencia construidas por los ayuntamientos.



Abinader dice urge drenaje pluvial



Tras las devastadoras inundaciones en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, el presidente Luis Abinader dejó claro el domingo que la construcción de un nuevo sistema de drenaje pluvial se hace urgente y necesario.



El mandatario, sin embargo, reconoce que se trata de una obra a la que ningún gobierno ha hecho frente por el alto presupuesto que conlleva y que hay un diseño de este desde hace 40 años que no se ha ejecutado.



“Esos son problemas de cuarenta años que nosotros, y en algún momento, yo creo que tenemos que verlo y hacerlo y hacer un proyecto de varios gobiernos, que ocupe varios períodos. Lo que pasa es que también nadie nunca quiso hacerlo porque eso no se ve”, dijo.

El DN y SD vivieron gran drama el pasado viernes

Un gran drama se vivió la noche del pasado viernes en el Distrito Nacional y Santo Domingo cuando por tres horas corridas llovió sin cesar y fruto de las precipitaciones se inundaron las avenidas, calles y barrios.



Los carros quedaron anegados, zonas se quedaron sin luz eléctrica, ocho personas perdieron la vida y otras resultaron desaparecidas. Las lluvias del viernes afectaron a los habitantes del Gran Santo Domingo, dejando a algunos sin hogar y a otros pérdidas de ajuares , daños de electrodomésticos y muebles. El pasado sábado, el presidente Abinader recorrió el barrio Las Ocho Casitas, de Los Ríos, Distrito Nacional, para evaluar los daños causados por las lluvias del viernes.



Se espera que hoy el Gobierno rinda un informe de daños, luego de que el presidente Luis Abinader informara el pasado domingo que el levantamiento de daños culminaba ayer lunes para ofrecerse el balance.