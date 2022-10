El director de Capel, José Thompson, hizo la advertencia en el congreso organizado por el Tribunal Superior Electoral

El director ejecutivo del Instituto de Derechos Humanos-IDH y del Centro de Asistencia y Promoción Electoral-Capel, José Thompson, aseguró que la democracia está fuertemente amenazada en muchos países, incluso en algunos en los que no se esperaba.



Al participar como expositor en el congreso internacional “Partidos políticos, democracia y derechos políticos”, organizado por el Tribunal Superior Electoral, dijo que el acceso al poder de manera democrática no significa que se ejerza el poder democráticamente.



Thompson basó su ponencia en dos planteamientos puntuales: ¿Cuál es el nivel de institucionalidad democrática en América Latina en los últimos 40 años? Y ¿Qué es lo que hace pensar que la democracia se está erosionando?



Durante el evento de la Alta Corte que busca fortalecer la democracia, el también director del Capel, hizo un desglose de las dimensiones e indicadores, y abordó cinco renglones, entre ellos la democracia electoral, democracia liberal, democracia participativa, democracia deliberativa y la democracia igualitaria.



Manifestó que la democracia electoral es donde la ciudadanía elige a sus gobernantes a través de mecanismos competitivos y los gobiernos responden a la ciudadanía, y se logra a través de elecciones periódicas, libres, competitivas, libertad de expresión, reunión, asociación.



En su presentación, Thompson argumentó que en las últimas décadas hay retrocesos en algunas evaluaciones de la democracia. Citó que la democracia en su dimensión electoral es la más institucionalizada y en la que más se ha avanzado, mientras que la democracia en su dimensión liberal se ha visto más erosionada en los últimos años. Entre esos retrocesos mencionó los derechos individuales y de las minorías afectados frente al Estado y la mayoría; debilitamiento del respeto a los derechos de la libertad de expresión; debilidad del Estado de Derecho; pérdida de autonomía del poder judicial y dificultad de controles entre poderes y desequilibrios que concentran el poder en el Ejecutivo sobre los otros.



A modo de soluciones viables para recuperar la democracia, Thompson refirió que para ello hay que retomar el consenso básico de la democracia como único juego posible; elecciones como único mecanismo de resolución pacífica de los conflictos y como única oportunidad de generar esperanza para el cambio; fortalecimiento de autoridades electorales e instituciones democráticas; recuperar el espacio público, donde se procuren diálogos entre personas que piensen distinto; más estrategias de inclusión y respeto al pluralismo y la diversidad.



OEA refiere 70 % países del mundo no vive en democracia



En el mismo evento, el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Gerardo de Icaza, afirmó que solo dos países en América Latina tienen una tendencia clara a la democracia.



Durante su ponencia en el congreso internacional “Partidos políticos, democracia y derechos políticos”, dijo que esos países son Ecuador y la República Dominicana.



Detalló que el 70 % de los países del mundo hoy día no vive en democracia y que solo 30 % de los países vive en ese sistema.



Con el tema “Democracia” dijo que nunca ha visto una democracia que no se haya suicidado. “Todos los que estamos aquí creemos en la democracia, la democracia nunca dura mucho, se marchita, se suicida”, pronunció.



Dijo que en 2021 solo 15 países del mundo debieron ser más democráticos de lo que eran, y que en su mayoría eran países pequeños.



El congreso, que empezó el pasado jueves con la asistencia de la vicepresidenta Raquel Peña en representación del presidente Luis Abinader, fue clausurado ayer por el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual Camacho, con la lectura de la relatoría del contenido de los temas analizados. La relatoría recogió todas las ponencias que además será entregada a los partidos políticos.



En el encuentro participaron 30 partidos políticos reconocidos por la JCE. Entre los expositores de ayer también estuvieron Trajano Vidal Potentini, la profesora Carmen Durán y el juez del Tribunal Superior Electoral, Pedro Pablo Yermenos; el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán y el jurista y exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.

La tarea del Gobierno es mejorar democracia

La apertura del congreso el jueves estuvo a cargo de la vicepresidenta Raquel Peña, en representación del presidente Luis Abinader. En sus palabras aseguró que la democracia del país es joven, y siempre tiene que estar dispuesta a fortalecerse aún más, por lo que una de las tareas del Gobierno es continuar profundizando y perfeccionando la democracia representativa, escuchar, rendir cuentas y dar soluciones. Peña manifestó que “en una democracia real, sana y garantista, los ciudadanos deben ser escuchados y sus demandas atendidas. Tienen ese derecho y este es el valor real, el valor palpable de una democracia representativa”.

Retrocesos

Región El director de Capel aseguró que en las últimas décadas hay retrocesos en algunas evalucaciones de la democracia.