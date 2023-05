ADP responde a ministro de Educación: "ha fracasado en dirigir el MINERD"

Email it

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), respondió el día de hoy a las declaraciones hechas por el ministro de Educación Ángel Hernández, en las que afirmó que la sociedad debe reclamarle a los maestros cumplir con su deber.

En respuesta, el gremio emitió un comunicado en el que sostuvo que los docentes son los únicos que dan la cara a los estudiantes día a día y cumplen con sus responsabilidades, ante la comunidad educativa.

Además, afirmó que quien ha fracasado en la responsabilidad de dirigir el MINERD con eficiencia y eficacia, para que los niños reciban el derecho a una educación de calidad, ha sido, precisamente, el ministro Ángel Hernández.

“Los docentes no son el sector mejor pagado en la administración pública, sino, los profesionales más maltratados por la administración pública. Debido a la ineficiencia de las autoridades, los docentes de las escuelas públicas se ven forzados a trabajar en condiciones infraestructurales deplorables, que no cumplen con ningún estándar internacional de calidad educativa”, cita el comunicado.

Asimismo, la sociedad que agrupa a los docentes, llamó al incumbente de Educación a que “en lugar de andar haciendo convenios millonarios, sin ningún fundamento, con universidades y ONGs locales e internacionales, el ministro Ángel Hernández debería irse una semana a dar clases a un centro de JEE, en los Tres Brazos, para que pueda hablar con propiedad, sobre las condiciones en que trabajan los docentes y para que se dé cuenta de lo poco que contribuye la gestión del MINERD a la Calidad Educativa”.

“El ministro Ángel Hernández le falta el respeto a los padres y madres del país, que envían a sus hijos a las escuelas públicas, por las condiciones inhumanas en que obligan a los niños a asistir, día a día, a centros educativos, con una pésima ventilación, ahogados del calor en aulas sobrepobladas, sin atención a la diversidad, sin libros de texto, sin agua en los baños, ni las áreas comunes, sin electricidad, sin garantía de seguridad y con una pésima alimentación escolar. En esas condiciones, ningún profesor puede lograr muchos resultados de aprendizaje”.

Asegura de igual manera, que el ministro Hernández pretende echarle a la ADP, la culpa del fracaso de todas las iniciativas que intentado realizar su gestión e intenta ocultar los reclamos de la clase docente.

Comunicado íntegro del ministro de Educación

El ministro de Educación, Ángel Hernández, consideró que ha llegado el momento de que toda la sociedad le reclame a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) que cumpla con sus responsabilidades con los estudiantes y el país.



De acuerdo con el ministro de Educación, los docentes son el sector profesional mejor pagado en la administración pública, y gozan de amplios beneficios, pero lamentablemente en el sistema educativo no se refleja en término de logros lo que la sociedad invierte en los docentes.



Al respecto, expresó que “exigir nuevos aumentos de salario sin demostrar responsabilidad, compromiso serio, con el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes luce como un desatino, una, falta de respeto a los padres y madres que financian con sus impuestos el salario de los docentes».



En ese sentido, Hernández dijo que la decisión de la ADP de convocar «asambleas» en los diferentes territorios del país no es más que una estrategia para no dar clases afectando el interés social de mejorar la calidad de la educación pública en el país.

Recordó que, tanto en el Pacto para la reforma educativa como en lo referente al acuerdo firmado en el 2021 con el Ministerio de Educación, la ADP se comprometió a respetar los horarios de docencia.



Al respecto, observó que con las asambleas y actividades convocadas por la dirigencia de la ADP el gremio incumple sus compromisos, “y además de eso ahora pide nuevas demandas salariales que exceden por mucho las posibilidades del presupuesto destinado al Ministerio de Educación”.