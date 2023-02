El cierre del tercer discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader estuvo cargado de una fuerte emoción del gobernante al describir el empeño con que asume la tarea de gobernar el país.



“Quiero dejarles saber que estamos avanzando. Que cada minuto que he pasado como presidente he puesto mi más sincero esfuerzo en cumplir con amor, honestidad, transparencia y eficacia las responsabilidades de mi cargo”, expuso en el Salón de la Asamblea Nacional.



Expresó que ha sido fiel a los compromisos que asumió. “He sido fiel a mi pueblo en cada compromiso. He tratado de evitar que un solo peso de los dominicanos vaya a parar a manos indebidas. He trabajado sin descanso para tratar de que los fondos públicos sean utilizados para resolver las necesidades de las personas menos afortunadas de nuestra tierra. Cada día he tratado de sembrar la idea de que el gobierno que encabezo debe ser eficiente, honesto, sensato y respetuoso de los derechos y de la dignidad de cada dominicano y cada dominicana”, expresó con fuerte emoción.



Dijo que trabaja para que su gobierno se gane el respeto y la confianza del pueblo dominicano. “Es difícil suponer que hayamos logrado la gestión perfecta en el tiempo que llevamos frente a la administración pública, pero hemos avanzado y estamos cambiando y pueden tener la seguridad de que hemos tratado y seguiremos tratando de que nuestro gobierno merezca el respeto y la confianza del pueblo dominicano”, apuntó Abinader.



El cambio



Al final dejó la consigna: “Esto es cambio”. “Nosotros hacemos el cambio. Nosotros somos el gobierno del cambio, para seguir cambiando el país que somos, de forma positiva”, aseguró.



Indicó que “cambiar la impunidad por un régimen de consecuencias, eso es cambio; construir más obras con menos recursos, eso es cambio; entregar más viviendas y títulos de propiedad, eso es cambio; extender nuestra universidad pública y construir más escuelas técnicas, eso es cambio”.



El gobernante llamó a imitar el sueño de los fundadores de la República para enfrentar el futuro.



“Nosotros, como herederos de ese legado glorioso, debemos repetir el gesto heroico ante los retos de nuestro tiempo. Estamos llamados también a ser audaces, valientes, comprometidos y perseverantes para completar la obra de nuestros padres fundadores de la Patria”, apuntó el presidente Abinader.



La parte final de la participación del presidente Abinader, arrancó intensos y extensos aplausos entre los asistentes a la rendición de cuentas en el Salón de la Asamblea Nacional.