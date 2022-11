Santo Domingo. Hayco, empresa multinacional enfocada en la fabricación de productos de limpieza, filtración de agua, hidratación de agua, así como de cuidado personal y oral, se congratula en informar que, desde su inicio de operaciones en la República Dominicana en 2017, ha generado más de 2,500 empleos, los cuales son ocupados en un 95% por talento local. De igual manera, 39% del total de los puestos laborales son desempeñados por mujeres.

Un empleador confiable y una empresa responsable

En ese sentido, el compromiso de Hayco con el desarrollo de la sociedad dominicana se evidencia también a través de la capacitación de talento local y el uso de cadenas de suministros y proveedores locales. Solo este año, la compañía ha utilizado alrededor de 211 proveedores locales para materias primas, servicios de logística, servicios de ingeniería y transporte de colaboradores. Todo esto, permite inversiones operativas y de capital, la importación y la exportación de materiales, la implementación de nuevas tecnologías y la ejecución de programas de sostenibilidad. Por eso, el 66% de los proveedores de Hayco son locales, sólo entre los meses de enero y octubre de 2022, con un gasto de alrededor de US$45 millones de dólares.

“En Hayco nos sentimos extremadamente orgullosos de ser un aliado estratégico para la República Dominicana a través de la creación de nuevos empleos. Creemos firmemente en el talento local, por eso, todos nuestros colaboradores reciben capacitaciones que integran las tecnologías de producción más innovadoras de la industria, independientemente de su área de operación”, señaló Alberto Reyes, director de operaciones de Hayco en República Dominicana.

Las iniciativas de responsabilidad social de Hayco continúan teniendo un impacto positivo en sus colaboradores. La empresa emplea a personas de las comunidades cercanas a sus operaciones y les proporciona capacitación profesional. Aquellas personas inscritas en programas educativos reciben transporte gratuito a sus respectivos centros académicos. Los empleados con niños en edad escolar reciben mochilas y útiles escolares, y los empleados tienen una cooperativa de crédito, que les permite ahorrar, obtener préstamos con bajas tasas de interés y comprar electrodomésticos a bajo costo.

«En Hayco, el desarrollo personal de nuestra gente es tan importante como su desarrollo profesional. Es por eso que estamos constantemente buscando formas de impactar positivamente sus vidas y las de quienes los rodean. Les ofrecemos oportunidades para mejorar sus habilidades en diversas disciplinas, como finanzas personales, habilidades de comunicación, administración efectiva del tiempo y más», expresó Reyes.

Otros programas e iniciativas positivas de los que Hayco está particularmente orgulloso son su programa «Sunshine», una iniciativa centrada en el reclutamiento y contratación de personas con discapacidad auditiva, y su programa de maternidad que proporciona a las empleadas embarazadas atención médica, medicamentos e información sobre nutrición y autocuidado.

Establecer altos estándares para el crecimiento sostenible

Hayco actualmente opera su planta de producción, el edificio Donald Espie Hay, en el Parque de la Zona Franca Las Américas, fabricando productos que se exportan a los mercados norteamericanos y europeo. El edificio fue galardonado con la certificación Platinum LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) por el USGBC (US Green Building Council). Solo existen 124 instalaciones LEED Platinum en América del Sur y Central, y el edificio de Hayco es solo una de las tres instalaciones de manufactura. Para lograr Platinum LEED, Hayco obtuvo materiales de construcción locales, logró mejoras del 40% en el uso de electricidad, instaló y utilizó completamente 1.5 MW de electricidad solar en el techo del edificio, redujo significativamente el consumo de energía y agua mediante el uso de tecnología de agua de bajo flujo e iluminación LED controlable, y ajardinó con plantas locales que no requieren riego.

En la fase II, el edificio de Hayco instaló 207 tragaluces, una fuente sostenible de luz natural, y utiliza persianas y extractores como fuente natural de ventilación para el almacén, el área de atraque y el sótano.

Para reducir su huella ambiental, Hayco establece altos estándares internos para el crecimiento sostenible. Se proporcionan botellas personales de uso múltiple a los empleados para desalentar el uso de botellas de plástico de un solo uso, y las estaciones de agua que implementan tecnología de purificación de agua por ósmosis inversa están disponibles para su uso, proporcionando agua potable de alta calidad, gratuita y segura.

Acerca de Hayco Group

El Grupo Hayco es una empresa de propiedad privada, un conglomerado de fabricación fundado en 1983 por Donald Hay. Hayco emplea a más de 6,000 personas en tres distintas instalaciones, ubicadas en el corazón del cinturón de fabricación del sur de China y en la República Dominicana.

Hayco es el socio de elección para las principales empresas y minoristas de bienes de consumo y las empresas de suministro de productos médicos. El grupo se especializa en colaborar con los clientes durante la fase de desarrollo del producto para crear productos innovadores que satisfagan las necesidades de los consumidores.

Las capacidades internas de Hayco incluyen experiencia en diseño de productos, fabricación de moldes, moldeo por inyección, ensamblaje de productos, garantía de calidad y gestión de la cadena de suministro. Hayco crea productos para las industrias de belleza y cuidado personal, cuidado de la salud oral, moldeo médico de precisión, filtración de agua, hidratación personal y limpieza del hogar. El grupo entrega eficientemente más de 200 millones de productos a clientes en 59 países en todo el mundo cada año.