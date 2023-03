Leonel Fernández planteó ayer la necesidad “inminente” de salir de las actuales autoridades del gobierno, porque según dice, no han sabido garantizar el derecho a la alimentación del pueblo dominicano.



El presidente de Fuerza del Pueblo, tras juramentar en ese partido a ex dirigentes del PRD en Santo Domingo Oeste, precisó que el actual gobierno ha sido un “rotundo fracaso” en lo relativo a garantizar el derecho a la alimentación de los dominicanos.



Sostuvo que las alzas en los precios de los productos básicos de la alimentación diaria de la población “se le ha ido de la mano al actual gobierno” , y que por eso, el pueblo se está unificado en torno a sacarlo del poder.



“Frente al alza de los alimentos los actuales gobernantes, e’ pa’ fuera que van”, sentenció Fernández.

“El sector agropecuario en nuestro país crece con muchas debilidades (2.5%)”, dijo el presidente y líder de la FP, al tiempo de señalar que la solución a la carestía de los alimentos no está en la importación, sino en aumentar la producción.



Asimismo, el líder político opositor dijo ser partidario de la igualdad en el sistema educativo preuniversitario dominicano. “Un niño que estudia en una escuela pública del país tiene igual derecho a educación de calidad como reciben los del sistema educativo privado de la República Dominicana”, subrayó Fernández.



Juramenta allegados a ex alcalde



Fernández juramentó en el partido que preside a Plutarco Jáquez, activista social y ex presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en Santo Domingo Oeste.



Jáquez ocupó la presidencia del PRD en este municipio, además fue integrante del Comité Ejecutivo Nacional y delegado ante la Junta Electoral Municipal, de esa organización política.



Además, fue secretario general de la Alcaldía de Santo Domingo Oeste en las gestiones de Francisco Peña y de su hijo como alcalde.. El político y abogado ingresó a la FP junto a un grupo de sus seguidores

Indica la PF en una nota que el equipo político que acompaña a Jáquez en su integración a ese partido, en su totalidad, pertenecía a la estructura organizativa del PRD.



En el grupo de juramentados se encuentran José Miguel Puello, Rafaela Medina Eduardo Abreu, éste último renunciante del PRM, así como Zunilda Michel, coordinadora de las mujeres del PRM Hato Nuevo, SDO. También Pedro Vásquez, Misael Custodio Pujols, Mercedes Amparo Familia, Carlos Esteban de la Cruz, Federico Muñoz, Marcelino Vargas, Miguel Abreu, entre otros.



Reunión de la Dirección Central



El sábado. la FP reunió a su Dirección Central de manera extraordinaria. El objetivo de este evento fue establecer procesos de cara a los comicios a celebrarse en febrero y mayo de 2024, de acuerdo a lo que indican sus estatutos y la Ley de Partidos.



El acto celebrado en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano estuvo encabezado Fernández y el secretario general, Antonio Florián (Peñita), y contó con la participación de un 71% de la membresía de la Dirección Central, 982 personas, de un total de 1,383 que conforman el organismo, informó .el secretario de Organización del partido, Bautista Rojas.