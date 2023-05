La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), expresa su preocupación ante la situación de paros de docencia por parte de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).



La entidad indica que pese a que estas acciones van en contra del Pacto por la Reforma Educativa, la ADP ha señalado que sus actos tienen como finalidad alcanzar un aumento salarial para los pensionados, jubilados y los docentes activos.



Sostiene que para cumplir con los planes programados del Pacto Educativo, todos los órganos del sistema educativo, conformado por la comunidad docente, padres, tutores, alumnos y todos los sectores comprometidos con la mejora de la calidad educativa, deben garantizar la educación.



Manifiesta que aunque el derecho a la protesta es una facultad constitucional, esa libertad no puede ponerse por encima del derecho a la educación.



La Finjus recuerda la sentencia TC/0064/19, del Tribunal Constitucional que señala lo siguiente: “El derecho a la huelga no constituye un derecho absoluto, su ejercicio está supeditado al cumplimiento de determinadas condiciones, recaudos y límites”.



Dice que en la misma sentencia, el Tribunal Constitucional, destaca lo siguiente: “Este derecho (la educación) debe ser garantizado a lo largo de toda la vida, adquiere una significación especial en la etapa de la niñez y la adolescencia de las personas”.



Detalla que lo que el Constitucional busca plasmar es que, si bien es cierto que el derecho a la protesta se encuentra protegido, no se puede hacer uso abusivo de este, sobre todo cuando sus efectos incluyen el agravamiento de la situación del sistema educativo y el irrespeto al derecho a la educación.



Reitera que es urgente que la ADP se comprometa a usar las herramientas del diálogo consensuado que contribuya al desarrollo integral de la educación.



Califica de abusivos los paros



Por otro lado, como abusivos y absurdos califica la Federación Nacional de Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (Fedapmae), los paros de docencia de la ADP, los cuales consideran son en perjuicio de los alumnos.



En rueda de prensa, el titular de la entidad, Jaime Tolentino, dice que con su accionar la agrupación gremial presidida por Eduardo Hidalgo está apostando por el fracaso de la educación dominicana y a que existan faltas de oportunidades para que los niños puedan desarrollarse en un ambiente de paz.



Agrega que las suspensiones de clases tienen efectos desastrosos en los escolares, que ven reducir su desempeño en las aulas.



“Consideramos que la ADP sigue apostando al fracaso de la educación del país, porque en estos dos últimos años son más de 45 paros que realizan, sin importarles el bienestar de la población estudiantil”, expresa.



Al igual que el ministro de Educación, Ángel Hernández, asegura que los llamados a huelga que realizan los maestros son una estrategia para no impartir docencia.



Asimismo, afirma que los profesores son los mejores pagados en la administración pública y tienen amplios beneficios.