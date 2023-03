El juicio de fondo contra los 10 acusados del fraude millonario de la Lotería Nacional concluyó ayer con el fallo del tribunal que llevaba el caso.



La sorpresa de la audiencia fue que a pesar de que el Ministerio Público decía asegurar que tenía pruebas suficientes para que las juezas declararan culpable al principal imputado del caso, el tribunal determinó que las pruebas “fueron altamente insuficientes” para condenar a 12 años de prisión al ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent.



La principal enemiga de Dicent en este proceso judicial era la coimputada Valentina Rosario Cruz, quien junto a otros cinco acusados aceptó su culpabilidad en el fraude, tras llegar a un acuerdo con el órgano persecutor.



Las juezas Claribel Nivar (presidenta del tribunal), Yissel Soto y Katherine Rubio, del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, durante la lectura del fallo argumentaron que las declaraciones incriminatorias que hacía Valentina en contra de Dicent no se pudieron considerar como “pruebas a cargo capaz de destruir la presunción de inocencia” del exadministrador de la Lotería.



Las magistradas basaron sus argumentos en que a pesar de que Valentina se paró frente al tribunal y aseguró que coincidió con Dicent en el ascensor de la Lotería y ahí le dijo: “Alguien se va acercar a ti y te va a hablar de un sorteo especial”, la presentadora del sorteo, basada en el derecho que le asiste, no aceptó preguntas de las partes.



Sin embargo, ¿cómo entonces saber el tribunal en qué momento, en qué fecha, qué día, quiénes estuvieron en ese ascensor, finalmente cuántos ascensor existían, se montó la ciudadana en el ascensor exclusivo? , cuestionó una de las juezas que recalcó que Valentina se apegó al derecho de no responder preguntas.



Al concluir la sentencia, Dicent fue aclamado por decenas de seguidores que acudieron al Palacio de Justicia a mostrarle su apoyo. Muchos lloraban de alegrías mientras otros vociferaban: “Se hizo justicia”.



“Lo primero es que para Dios siempre fui inocente. Incluso, perdono hasta a los que pensaron mal”, expresó el exadministrador de la Lotería a la prensa.



Junto a Dicent fue absuelto el camarógrafo Edison Peralta. Las magistradas lo declaron inocente por no comprobarse que recibió soborno y las demás acusaciones que le hacía el Ministerio Público. “No se aportaron elementos de pruebas de que ha recibido pago del servicio que éste (Peralta) pudo haber prestado”, señalaron las juezas.



Apelación



El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, dijo que apelará la decisión del tribunal. “El propio tribunal reconoció que se presentaron pruebas, pero, asume,que esas pruebas son insuficientes, dejando de lado, por ejemplo, que en el caso de Dicent, incluso, despidió a una persona que trabajaba en la Lotería, que los demás participantes habían puesto como condición para involucrarse en la realización de este fraude”.

Condenan a 8 imputados por el fraude de la Lotería

Las juezas condenaron expresidente de Fenabanca, William Rosario, a siete años de prisión, debido a que se comprobó que planificó, junto al prófugo Leónidas Medina Arvelo (Nazaret), el fraude en la Lotería. Mientras que Eladio Batista fue condenado a seis años, ambos deberán cumplirla en Najayo Hombres, de San Cristóbal. En tanto que Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago, fueron condenados a cinco años de reclusión cada uno, tres en los CCR Najayo Mujeres y Najayo Hombres y dos suspendidos. Miguel Mejía y Rafael Mesa fueron sentenciados a cinco años en la modalidad de pena suspendida