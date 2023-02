Los imputados que desde hace dos años ingresaban a la cárcel Najayo bajo los cargos de corrupción, van saliendo poco a poco del centro penitenciario tras lograr que los tribunales cesen la prisión preventiva que les impusieron.



Los últimos en ser favorecidos fueron dos implicados del caso Medusa, quienes se encuentran realizando los trámites de lugar para salir del recinto y pasar a cumplir arresto domiciliario, por disposición del juez Amauri Martínez, que decidió esto el pasado miércoles.



En este proceso, en que está como principal implicado el exprocurador Jean Alain Rodríguez, ya no hay una sola persona que tenga que cumplir prisión después de que cumplieran 18 meses con esta medida de coerción, que es el tiempo máximo que establece la normativa procesal penal.



Lo mismo puede pasar con el caso Coral, en el que quedan cuatro imputados tras las rejas de Najayo, y en junio se les cumple el tiempo.



Debido a lo que ha pasado en los últimos meses, es seguro que los generales Juan Carlos Torres Robiou, Boanerges Reyes y Julio de los Santos Viola, así como el capitán Franklin Mata y el mayor José Rosario, también soliciten el cese de la prisión y sean favorecidos con su libertad.



Es un asunto que la fiscal Mirna Ortiz considera que está pasando porque la legislación actual no está acorde para el conocimiento de este tipo de casos, que se caracterizan por su gran tamaño y complejidad.



“El proceso penal dominicano no fue diseñado para estos procesos… Esto tiene que llamarnos profundamente a la reflexión, porque lo que debemos ver detrás de todo esto es quizás, una reforma de la propia norma que no contempló la magnitud de estos procesos,” indicó hace poco la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).



El cese de la prisión preventiva a los imputados se ha registrado también en el juicio por el fraude en la Lotería Nacional y en el caso Pulpo, en donde se empezó con la toma de estas decisiones, al favorecer a Alexis Medina y otros imputados.

Los imputados piden estar en total libertad

Aunque los imputados piden que se les quite la prisión preventiva y no se les imponga ninguna medida de coerción, los jueces han decidido disponer para ellos arresto domiciliario, impedimento de salida del país, como también el pago de garantías económicas mediante aseguradoras, cuyos montos varían de acuerdo con lo que considere el magistrado. En dos ocasiones, luego de que una de las partes apelara, tribunales de alzada ha ratificado estas decisiones.