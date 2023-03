Email it

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, manifestó ayer que el órgano persecutor que dirige se encuentra bajo una constante presión mediática para la resolución de los casos en curso.



“Entendamos que es un clamor que responde a los altos niveles de frustración acumulada producto de la impunidad que ha imperado por años”, manifestó al encabezar los actos conmemorativos del Día Nacional del Ministerio Público.



Germán Brito indicó la sociedad quiere ver justicia, quiere sentirse protegida por los actores del sistema cuando se violentan sus derechos colectivos más fundamentales, y “no debemos defraudar”, pero que “ese anhelo de justicia no nos desvíe del camino de la verdad jurídica”.



Levantar moral institucional



La máxima autoridad del Ministerio Público aseguró que al asumir su mandato se propuso restaurar la confianza en el Ministerio Público, levantar su moral institucional.



“Los errores del pasado han hecho mella en el prestigio que, por su naturaleza, posee el órgano acusador del Estado. Pero no todo es negativo, tenemos muchas victorias que celebrar. Vamos, pues, a resaltarlas y a celebrarlas con entusiasmo”, sostuvo.



Sobre el patricio Francisco del Rosario Sánchez, cuyo natalicio se celebra hoy, Germán Brito dijo que hay que rescatar su legado de honestidad, templanza y compromiso con un ideal.



“No debemos como sociedad, y, en especial, como sistema de justicia, permitirnos que su ejemplo haya sido en vano”, proclamó.



La magistrada Germán Brito pronunció un discurso en el Altar de la Patria, donde presidió un acto de izamiento de la bandera y el depósito de una ofrenda floral con motivo de la conmemoración que se realiza cada 9 de marzo, día de Francisco del Rosario Sánchez, quien fue fiscal ante el Tribunal de Apelación de Santo Domingo.



“El Ministerio Público, como resalté el martes pasado en nuestra rendición de cuentas, es el actor principal del proceso penal y tiene un protagonismo que es hoy día reconocido y valorado. Este reconocimiento solo se sostiene, sin embargo, sobre la base de un accionar íntegro e imparcial que demuestre objetividad en la dirección de los procesos penales”, recalcó.



Amparados en la memoria del patricio, dijo apelar a la vocación de servicio para la justicia y llamó a reconducir la institución al estadio que ha conferido la Constitución.



“En este sentido, aprovecho para reconocer y aplaudir a cada uno de los fiscales que conforman el cuerpo del Ministerio Público, por mantenerse en el frente de batalla, combatiendo no solo al delito, sino a sus detractores, manifestó.



En el acto, que contó con la presencia de miembros del Ministerio Público y diversas personalidades, también pronunció un discurso el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, quien llamó a defender la nacionalidad.



“Con el sentimiento y la convicción de la dominicanidad combatiente, la dominicanidad resistente, la dominicanidad siempre, recordamos el nacimiento de Sánchez”, expresó.

Día Ministerio Público en honor a Sánchez

El Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP), que preside la magistrada Miriam Germán Brito, determinó en el 2021 declarar el 9 de marzo de cada año como Día Nacional del Ministerio Público en honor al patricio Francisco del Rosario Sánchez, quien fue fiscal ante el Tribunal de Apelación de Santo Domingo. El padre de la Patria, que también se desempeñó como defensor público en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema, tenía grandes dotes de liderazgo, y es recordado por los historiadores como un estratega nato.